Valtteri Bottas blijkt een megahit te zijn op Youtube

Onze favoriete F1 coureur Valtteri Bottas gaat hard viraal op Youtube.

Valtteri Bottas slaagde er in tegenstelling tot Nico Rosberg niet in Lewis Hamilton te verslaan in dezelfde auto voor een wereldtitel. Desalniettemin is de Fin al jaren onze favoriete coureur. De Finse droogkloot is een beetje een antiheld en daar houden wij wel van. Na zijn optreden in Drive to Survive doet iedereen dat nu, maar wij waren al eerder. En dat is natuurlijk belangrijk.

Bottas werkte afgelopen seizoen zijn eerste jaar af bij Alfa Romeo. Dat ging aanvankelijk vrij goed, maar naarmate het seizoen vorderde kwam Zhou steeds vaker dichter in de buurt. Bij Alfa Romeo (Sauber) heeft Bottas een contract voor drie jaar getekend. We moeten echter even afwachten hoeveel dat waard is, nu Audi de zaak gaat overnemen.

De boksbeugel gaat weliswaar pas onder eigen naam verder vanaf 2026, maar wellicht zal men al eerder invloed willen uitoefenen. Naar verluidt zou men het erg prettig vinden om Mick Schumacher klaar te stomen voor een rol als vaste coureur vanaf 2026. Wellicht kan Bottas als ‘mentor’ dienen voor de jonge Duitser. Zo niet kan een F1 contract ook zomaar weer door de shredder gehaald worden.

Gelukkig voor Bottas is hij ook een hit buiten de F1. Een rapnummer genaamd ‘Bottas’ van de Spaanse rappert Arcangel heeft na één dag al dik anderhalf miljoen hits te pakken op Youtube. Volgens onze Spanje-kenner @nicolasr gaat de Spaanse jeugd helemaal los op deze beats. Aan populariteit heeft Valtteri dus geen gebrek. Misschien kan hij net als Jaime Alguersuari, Lewis Hamilton en Jacques Villeneuve na zijn carrière de muziek in?