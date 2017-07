De mysterieuze inhoud van dit huis in Breda

Op het eerste gezicht lijkt dit een prettige doch relatief normale twee-onder-een-kapper te zijn, maar de inhoud van de garage vormt een heuse raadplaat.

Het is alweer te lang geleden dat we op deze site iets geschreven hebben over een huis. Gelukkig hielp lezer Peter ons uit de brand met een tip over een huis in Breda. We schreven al eens eerder over een huis in deze Brabantse parel, maar dat betrof een andere steenklomp.

Toen we het linkje volgden naar de advertentie voor het huis aan de Tilburgseweg werden we echter niet meteen doodenthousiast. Jazeker, op de plaatjes staat een mooi jaren ’30 huis, dat in tegenstelling tot de meeste jaren ’30 huizen daadwerkelijk gebouwd is in de jaren ’30. De vraagprijs bedraagt 469.000 Euro. Peter had ons er echter al op gewezen dat hij ons de tip vooral doorstuurde vanwege de inhoud van de garage. In deze ruimbemeten auto-slaapkamer staan namelijk drie bolides verstopt onder doeken.

Als autoliefhebber is het dan natuurlijk tof om uit te vogelen om welke auto’s het gaat. Ik ben de flauwste niet en durf te beweren dat de auto onder het doek links op de foto een Ferrari Testarosso Monospecchio is. Nu de moeilijkste al geraden is blijft de vraag over: herken jij de andere twee?