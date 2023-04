Gewilde optie met één pedaal terug bij Tesla

Remmen én gas met een pedaal in je Tesla, nu met een handige en welkome optie.

In een elektrische auto ontbreekt natuurlijk een koppeling. Je hebt dus twee pedalen: een om te remmen en een om gas te geven. Maar je kunt ook gebruik maken van ‘one pedal driving’ in een Tesla. Dat maakt het Amerikaanse bedrijf na een update weer een stukje makkelijker en gebruiksvriendelijker.

Remmen en gas geven met een pedaal in Tesla’s

Door te remmen kan een elektrische auto weer energie terugwinnen, wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Harstikke handig natuurlijk, omdat je zo minder hoeft op te laden. De auto zet dan de kinetische energie weer om in elektriciteit, ook wel bekend als regeneratief remmen. En met één pedaal gaat dat nog makkelijker.

Het werkt als volgt. Als je je gaspedaal loslaat, remt de auto veel harder (en wekt dus meer elektriciteit op). Je moet dus echt anders gebruik maken van je gaspedaal. Het is wel even wennen. In geval van een noodgeval kan je altijd nog keihard remmen met het rempedaal, dat gewoon nog in de auto zit.

Tegenwoordig zijn we allemaal ‘connected’, zoals mijn zoontje in goed Nederlands zou zeggen. Je Tesla dus ook en een voordeel hiervan is dat een update draadloos uitgevoerd kan worden. Tesla heeft op dit moment een nieuwe update uitgebracht.

Eerder had het bedrijf stilletjes de mogelijkheid om de regeneratieve remintensiteit aan te passen uit de instellingenschermen gehaald. Het was dus een verplichte “one-size-fits-all”-optie, waardoor de mogelijkheid om verschillende sterktes te selecteren, werd verwijderd. Maar het lijkt terug te zijn!

Twee opties

De website Electrek meldt dat de optie te vinden is onder Controls > Pedals & Steering > Regenerative Braking. Hier worden twee mogelijkheden aangeboden, namelijk standaard en laag. Bij standaard wordt er maximaal regeneratief geremd en bij laag beperkt. Bij die laatste wordt dus niet zo hard vertraagd, maar rolt je auto dus wat langer uit. Sommige gebruikers vinden de standaard optie namelijk te extreem en niet goed werken. Je klapt als het ware voor je gevoel elke keer met je gezicht op je stuur als je je gaspedaal loslaat.

Heb jij een Tesla? Check dan de update en laat ons of de twee opties naar behoren werken!