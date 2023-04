Mazepin stapt naar de rechter om F1-comeback mogelijk te maken

Jazeker, Mazepin denkt nog steeds dat hij een comeback kan maken in de Formule 1.

De oorlog tussen Rusland enerzijds en Oekraïne anderzijds kent vele slachtoffers. Een daarvan is Nikita Mazepin. Hij moest namelijk zijn carrière als pay driver in de Formule 1 gedag zeggen. Terwijl hij er toch echt niks aan kan doen dat hij een Rus is en zijn vader een vriendje van Poetin.

Het is heel jammer voor Nikita, maar zijn Formule 1-avontuur was dus van korte duur. En een comeback kan hij wel zijn buik schrijven. Zelfs voor Mick Schumacher is er geen plaats meer in de Formule 1, terwijl die toch echt beter is (en wel de juiste vader heeft).

Mazepin heeft nu ruim een jaar de tijd gehad om zijn lot te accepteren, maar toch heeft hij zijn Formule 1-droom nog steeds niet laten varen. Dat blijkt uit een rechtszaak die hij nu heeft aangespannen. De aangeklaagde is de Canadese staat, die hem op de sanctielijst gezet heeft.

Hier is Nikita Mazepin absoluut niet blij mee. Waarom niet? Canada staat ook op de F1-kalender en daarom worden zijn kansen op een comeback in de Formule 1 “catastrofaal verminderd.” Aldus Mazepin.

In de EU is Nikita Mazepin overigens wel weer welkom, want hier is hij vorige maand van de sanctielijst gehaald. Dat geldt niet voor zijn vader, dus als Nikita zaken wil doen in de EU moet dat zonder steun van Mazepin Sr.

Over een Formule 1-comeback van Mazepin kunnen we verder kort zijn: dat zien we niet gebeuren, sancties of geen sancties. Zeker niet als hij het zonder sponsorroebels van zijn vader moet doen.

Bron: CTV News