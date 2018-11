Officieel: de CUPRA Ateca volgens ABT

De fun-SUV is nog leuker.

De conclusie van @wouter over de CUPRA Ateca was simpel. Deze fun-SUV voegt wel degelijk wat toe en stuurt met de 300 pk sterke 2.0 TFSI behoorlijk goed, zonder dat het gevaarlijk wordt dankzij vierwielaandrijving. Zie het als een hot hatch in een SUV-verpakking. Juist deze auto heeft ABT Sportsline bij de kladden gegrepen en de CUPRA is op een paar fronten verbeterd.

Het begint met de tweeliter motor. ABT voegt er 50 trappelende paarden bij, waardoor de CUPRA Ateca nu 350 pk en 440 Nm koppel levert. Het maximale koppel is beschikbaar tussen 2.000 en 5.200 tpm. De sprint naar de honderd is in vijf tellen gedaan en dat is 0,2 seconden sneller in vergelijking met een standaard model. De topsnelheid nam met 10 km/u toe en ligt op 255 km/u.

ABT heeft de Ateca verlaagd, wat het weggedrag in de bochten ten goede moet komen. Aan het uiterlijk heeft de tuner voor de rest weinig gesleuteld. Wel nieuw zijn de 20-inch ABT SPORT GR wielen. De CUPRA Ateca van ABT beleeft zijn debuut op de Essen Motor Show. Van 1 tot en met 9 december kan de Ateca bewonderd worden op de ABT-stand.