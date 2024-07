Volkswagen Polo, Taigo, T-Cross en T-Roc worden voordelig

Jaja, we worden weer betaald door Pon (nee niet echt). Dus opnieuw Volkswagen nieuws op je beeldscherm. Dit keer over de Polo, Taigo en T-Roc!

Gisteren bracht ons aller @nicolasr u al het nieuws dat de Passat en Tiguan nu helemaal af zijn. Met een kek actiepakketje zijn de grotere Volkswagen modellen weer helemaal fris en fruitig voor de zomer. Hoe zit het dan met de mindere goden in het gamma? Wel, in een sterk staaltje trickle down economics, vloeit de weelde nu ook naar hen. Ook van de Polo, Taigo, T-Cross en T-Roc zijn er nu namelijk R-Line Editions. En dat voor een ‘sportieve’ meerprijs!

Edition is het nieuwe business

De R-Line Edition vervangt de R-Line business. Iets waar de paarse broeken ongetwijfeld een fors factuurtje voor hebben ingediend. Alle R-Line Editions hebben zwarte R-Line exterieurdetails, donker getinte ramen achter, lichtmetalen velgen, sport-comfortstoelen met specifieke R-line bekleding en volautomatische airconditioning met twee zones.

Volle Hütte

Maar wacht, er is meer! R-Line Editions hebben ook LED Plus- of LED Matrix-verlichting, het Multimedia Pakket inclusief navigatie en draadloos laden. De obligate achteruitrijcamera is van de partij (maar dat moet dan ook van de EU). Metallic lak, Keyless Access, stoelverwarming en een alarmsysteem zijn inbegrepen. De Polo R-Line Edition heeft daar bovenop nog de Digital Cockpit Pro en het ‘Assistance’-pakket (parkeersensor, dodehoekwaarschuwing, proactieve inzittendenbescherming) standaard.

Kost dat?

Ja als je het allemaal zo leest is de tijd van kale B-segmenter van weleer duidelijk geweest. Het lijkt wel een BMW 3-Serie van 10 jaar geleden met alle opties zo. Helaas is de prijs ook…euhm…die van een BMW 3-Serie van 10 jaar geleden. De Polo R-Line Edition is er vanaf 34.990 Euro, de T-Cross R-Line vanaf 39.990 Euro, de Taigo R-Line Edition vanaf 41.990 Euro en de T-Roc R-Line Edition vanaf 43.990 Euro. Desalniettemin spreekt Volkswagen van een voordeel van 2.700 Euro.

Tsja, het is allemaal duur hè die auto’s vandaag de dag. Maar goed, je buurman is natuurlijk wel zjaloers op jouw nieuwe luxe Pooooooo-loooooo. Behalve als hij zelf deze GTI heeft gekocht. Waarvan akte.