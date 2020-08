Dit is de volgende wannabe-Maybach van Hofele

Met deze GLE Coupé gaat Hofele vrolijk door met hun strategie, namelijk Maybach imiteren.

Eind vorig jaar kwam Mercedes met een extreem decadente versie van de GLS op de proppen: de Maybach GLS. De auto was onder meer te herkennen aan de grille met verticale spijlen, de veelspaaksvelgen, de grote hoeveelheid chroom en de two-tone kleurstelling.

Bij Hofele hebben ze duidelijk veel belangstelling voor de creaties van Maybach. Nadat ze eerder al een poor man’s Maybach S-klasse maakten, deden ze vervolgens hetzelfde met de GLS. Vervolgens gaven ze ook de GLE een Maybach-kuur, iets wat Mercedes zelf nog niet gedaan had. Nu is het volgende model aan de beurt: de GLE Coupé.

Ook bij de GLE Coupé van Hofele zien we de bekende Maybach-designelementen terug. Wat bijvoorbeeld opvalt is de grille met verticale spijlen. Deze doet sterk denken aan de Panamerica-grille van de GLE 63 AMG. Hofele gaat echter meer voor een stijlvolle uitstraling dan een sportieve uitstraling.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de grote hoeveelheid chroom, maar ook uit de twon-tone lak. Op de foto’s zien we twee varianten: grijs onder en zwart boven en vice versa. Qua velgen zien we vier varianten, waarvan er twee duidelijk gekopieerd zijn van Maybach. De maten variëren van 22 inch tot 24 inch. Dat laatste oogt onder een GLE nog niet eens zo gigantisch.

Het interieur is ook aangepakt door Hofele, hoewel ze daarbij wellicht iets beter naar Maybach hadden moeten kijken. Het goede nieuws is dat het interieur volledig naar je eigen smaak aangepast kan worden. Dat is wel zo fijn, want van het bovenstaande voorbeeldinterieur zal niet iedereen enthousiast worden.