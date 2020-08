Land Rover delft het onderspit in Defender-rechtszaak

De snode plannen om de Defender te kopiëren kunnen dus gewoon door gaan.

Met de nieuwe Defender koos Land Rover meer voor revolutie dan voor evolutie. De basisvorm is nog hetzelfde, maar daar blijft het ook wel bij. De oude Defender heeft desondanks nog steeds een grote schare liefhebbers. Een moderne Defender met het uiterlijk van de oer-Defender is vanuit dat oogpunt geen gekke gedachte.

Dat is in ieder geval hoe de Britse miljardair James Arthur Ratcliffe erover denkt. De tweede rijkste man van het Verenigd Koninkrijk wil daarom een splinternieuwe auto bouwen met het uiterlijk van de Defender. Aangezien hij niet de rechten mocht kopen van Land Rover, bouwt hij de auto doodleuk na onder de naam Ineos Grenadier.

Land Rover was echter niet te spreken over de plannen van Sir Ratcliffe. Het merk probeert al vier jaar de iconische vormen van de Defender vast te leggen als handelsmerk. In een rechtszaak over rechten op de Land Rover Defender is er nu een vonnis geveld.

De uitspraak is niet in het voordeel van Land Rover. De IPO (Intellectual Property Office) en de rechtbank vinden dat de vorm van de Defender niet ‘onderscheidend’ genoeg is. Een klap in het gezicht van Land Rover, die de auto als een regelrecht icoon ziet.

Het is daarentegen goed nieuws voor Sir Ratcliffe, die ongestoord door kan gaan met het bouwen van zijn Ineos Grenadier. Alhoewel, ongestoord: Land Rover laat het hier wellicht niet bij zitten. Een woordvoerder laat tegenover The Telegraph weten dat ze er alles aan zullen doen wat ze kunnen om hun ontwerp te beschermen. Wat waarschijnlijk niet al te veel is.

Één troost voor Land Rover: Ferrari verloor ook de rechten van de 250 GTO. In een soortgelijke rechtszaak trok Ares Design, die een moderne 250 GTO wil bouwen, onlangs aan het langste eind.

Via: The Telegraph