De configurator voor de Bugatti Tourbillon is beschikbaar

Beschikbaar als je een heel dikke bankrekening hebt en ook echt van plan bent een Bugatti Tourbillon aan te schaffen.

Nieuwe auto kopen? Even velgje kiezen, kleurtje aanklikken en klaar? Niet bij Bugatti. Daar begint het configureren van je Tourbillon (met V16) pas na het openen van een luxe doos met voorbeeldcombinaties en een stapeltje prints alsof je een interieurarchitect bent die net zijn derde espresso op heeft.

Het Franse merk gaat all-in op personalisatie – en dat mag ook wel als je auto de prijs van een grachtenpand in Amsterdam aantikt. Denk aan: 23 nieuwe carrosseriekleuren (glanzend, mat, metallic – je zegt het maar), negen kleuren voor je remklauwen, en vier manieren om je wielen af te werken. Helemaal in lak, helemaal in aluminium, diamantgeslepen of twee-tonig, want waarom kiezen?

De configurator voor de Tourbillon is beschikbaar

Binnenin wordt het pas echt feest. Twintig nieuwe lederen configuraties, tien soorten Alcantara, zeven soorten tapijt (ja, serieus), acht kleuren voor de gordels, zeven carbon-afwerkingen en vier soorten sierlijsten. En dan is er nog de ‘Couture’ stoeloptie, wat vermoedelijk gewoon Frans is voor “mag dit ook nog duizend euro duurder, alstublieft?”

Voor wie écht serieus wil configureren, zijn er designkamers bij de dealer met materiaalmonsters in alle kleuren van de regenboog. Of je laat gewoon een Bugatti-man met een koffertje vol samples naar je toe vliegen. Handig, als je net op een jacht in de Middellandse Zee dobbert.

Als bonus kun je zelfs het volledig mechanische instrumentencluster personaliseren – van de wijzerplaten tot de naaldjes en tandwieltjes. Zeg maar gerust: het Zwitserse horloge van je dashboard.

Er is ook een ‘Équipe Pur Sang’-optie voor wie z’n Tourbillon een beetje race-DNA wil meegeven. Ziet er lekker bruut uit, en daar blijft het ook bij – maar hé, het oog wil ook wat.

Tot slot: als je echt los wil gaan, is er Bugatti’s “Sur Mesure”-programma. Alles wordt beoordeeld, getest en in sommige gevallen daadwerkelijk uitgevoerd. Of je nu een logo in je achtervleugel wil, een deurpaneel met je hond erop geborduurd, of leren bekleding die matcht met de nagellak van je wederhelft.

Er kleeft echter 1 nadeel aan deze configurator. Dat is dat wij, Jannen met de petten er alleen maar van mogen dromen. Alleen als je echt rijk bent en zo’n karretje wil hebben, mag je los.

Jammer.