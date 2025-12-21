Dit is de duurste Revuelto van Nederland: bijna €1 miljoen!

En dat is nog maar één van de vele bijzondere auto’s die in november op kenteken zijn gezet.

In november verschenen dertien nieuwe modellen op Nederlands kenteken, maar ook op het gebied van exclusief sportauto’s en bijzondere klassiekers gebeurde er enorm veel. Eigenlijk bijna te veel om over te schrijven, dus we beperken ons tot de meest opvallende zaken.

Temerario

Foto: Nino Rijghard op LinkedIn

In ons artikel over de dertien nieuwe modellen zijn we maar tot twaalf gekomen. Het ontbrekende model was natuurlijk de Lamborghini Temerario, de opvolger van de Huracán. Een supercar met een indrukwekkende 4.0 liter V8 waarbij het rode gebied van de toerenteller pas begint bij 10.000 toeren en die 800 pk kan leveren. Voeg daar nog wat elektromotoren aan toe en je hebt een systeemvermogen van 920 pk! Daarmee zit je in 2.7 seconden op de 100 en kun je een topsnelheid halen van 343 kilometer per uur.

Het eerste Nederlandse exemplaar werd geleverd aan Lamborghini Rotterdam en is uitgevoerd in ‘Giallo’ met daaroverheen een matte PPF-folie. Het is tevens een zogenoemde ‘Alleggerita’ uitvoering waarbij wat gewicht bespaard is door het gebruik van verschillende carbon onderdelen. Mocht je zin hebben in wat extra beeldmateriaal van de Temerario, bekijk dan eens de video die we vorig jaar maakten.

Bijna 1 miljoen euro

We blijven nog even bij het beroemde merk uit het dorpje Sant’Agata Bolognese, maar kijken nu naar de grotere broer (of zus?) van de Temerario, de Revuelto. Daarvan stonden tot nu toe 22 exemplaren op Nederlands kenteken, met een geregistreerde catalogusprijs tussen € 612.581 en € 830.317.

In november kwam er plotseling een nieuwe bij, of eigenlijk een import uit mei 2025, waarbij de prijs plotseling anderhalve ton hoger lag dan bij de rest. Ja, een prijskaartje van maar liefst € 983.069! Aangezien de RDW-data geen volledige duidelijkheid gaf, begaven we ons op het roddelcircuit en na enkele dagen kwam dan toch de bevestiging: het blijkt te gaan om een bijzondere Revuelto Mansory. Niet iedereen kan de modificaties van Mansory waarderen, maar op bijvoorbeeld een matzwart exemplaar valt het eigenlijk niet eens heel erg op. Bij de Nederlandse auto is het een ander verhaal, want een witte auto met een opvallende carbon voorklep is allesbehalve onopvallend.

Salzburg

De op één na duurste nieuwkomer van de maand november, puur kijkend naar de geregistreerde nieuwprijs, is een Porsche 918 Spyder. Daarbij werd een bedrag genoteerd van € 853.050, hoewel we allemaal weten dat de huidige waarde echt een heel stuk hoger ligt.

Met een oplage van 918 stuks is het natuurlijk al een heel zeldzame auto, maar bij dit specifieke exemplaar dat vanuit Zweden naar Nederland is gehaald, is meer aan de hand. Ze is namelijk niet alleen uitgerust met het sportievere ‘Weissach Package’, maar zoals je aan de buitenkant kan zien is er ook nog sprake van een ‘Salzburg livery’. Dit is een zeldzame fabrieksoptie waarbij de kleuren zijn geïnspireerd door Porsche’s overwinningen op Le Mans met de 917. Exacte nummers zijn niet bekend, maar er zijn slechts weinig 918 Spyders die op deze manier zijn uitgerust.

Giallo Kuramochi Opaco

Foto: Edvar van Daalen

Een bijzondere naam voor een kleur en een bijzondere kleur voor een Ferrari 812 Competizione. Natuurlijk betreft het een ‘Tailor Made’ exemplaar, eentje die in 2023 nieuw geleverd werd via Ferrari Kroymans. Matgeel, maar toch heel anders dan de andere geeltinten. Misschien wel een beetje ‘chemisch’ of zo. Zeker een kleur die je in het echt moet zien om hier een oordeel over te geven. Mocht je bijvoorbeeld naar de IAMS in 2023 zijn geweest, dan weet je hoe die kleur er uit ziet, hoewel binnen in een hal toch ook weer anders is dan in de buitenlucht.

De RDW heeft bij deze auto een nieuwprijs vermeld van € 814.889 en daarmee staat de auto op de derde plek wat betreft de maand november. Maar net zoals bij de 918 Spyder is de huidige waarde echt een flink stuk hoger. De vraagprijs van een ‘gewone’ 812 Competizione ligt tegenwoordig rond 1.5 miljoen euro, maar voor een Tailor Made kunnen de prijzen al gauw oplopen tot 2 of 2.5 miljoen. Dat is niet niks!

NSX

Foto: Anton van Bruggen, via Facebook

New Sportscar eXperimental. De wat oudere lezers zullen dan voornamelijk denken aan de eerste generatie Honda/Acura NSX (oftewel de NA1/NA2), die gebouwd werd tussen 1990 en 2006, waarvan er nu 51 op Nederlands kenteken staan.

De jongere lezer denkt eerder aan de tweede generatie (NC1/NC2) die tussen 2016 en 2022 werd gebouwd, een snelle supercar met een hybride V6 met bijna 600 pk. En ja, daar gaat het nu om. Van deze generatie stonden er slechts drie op Nederlands kenteken, allen onder de merknaam Honda. Daar is nu een vierde exemplaar bijgekomen en daarbij gaat het niet om een Honda, maar om een Acura. En zelfs om de NSX Type S, een uitvoering met nog wat meer vermogen en waarvan er maar 350 gemaakt zijn. Daarvan waren er 300 bedoeld voor de Verenigde Staten, 30 voor Canada en 15 voor Japan. Extra bijzonder dat er nu dus eentje in Nederland is. En het mooie is ook nog dat de eigenaar gekozen heeft voor een echt Nederlandse kleur: oranje!

Klassiekers

Foto: Bert de Boer

Ruim 220 klassiekers werden in november van een nieuw geel blauw kenteken voorzien. En ook hier was het enorm moeilijk om een keuze te maken, want er zaten weer geweldig interessante exemplaren tussen. Denk aan een prototype van de Austin-Healey 100 S, een echte fabrieksracer die later hernummerd werd en tevens in de boeken staat als het laatste exemplaar van dit model. Of een gave blauw-witte Ferrari 250 Testa Rossa ‘Recreation’, gebaseerd op het chassis van een Ferrari 250 GT Pininfarina Coupé, met onder de motorkap een motor uit een Ferrari 250 GT Boano? Of een zeldzame Lagonda Rapide (1 van 55) of juist een uniek vormgegeven Maserati Sebring? Het is lastig, maar uiteindelijk kijken we in dit artikel naar twee andere bijzondere klassiekers.

De eerste is een auto met een mooi verhaal, namelijk het tweede prototype van de Aston Martin DB4. Het eerste prototype (‘DP114’) werd na afloop van de tests vernietigd, maar het tweede prototype (‘DP114/2’) niet. De bijzondere carrosserie die hierop gemonteerd was, was ontworpen door Frank Freely, een ontwerper van Aston Martin zelf. Op zoek naar verbeteringen werd contact opgenomen met het Italiaanse Touring Superleggera, maar zij waren niet tevreden met de manier waarop het chassis was opgebouwd en verzochten om een compleet nieuw chassis. Daarmee werd het tweede prototype in één klap nutteloos en zo werd het de persoonlijke auto van de vrouw van David Brown, de grote man achter Aston Martin. De auto was wit met een lichtblauw dak, kleuren die leken op die van ijsfabrikant Wall’s, en zo kreeg de auto de bijnaam ‘The Wall’s Ice Cream Van’. Na vijf jaar werd de auto verkocht en er volgenden verschillende eigenaren, waaronder James Joseph Murray die de auto verbouwde om er rally’s mee te kunnen rijden.

In 1990 was de auto terug bij Aston Martin, waarna een uitgebreide restauratie volgde. Eerder dit jaar werd de auto geveild door RM Sotheby’s, waar de nieuwe koper uiteindelijk £ 421.250 betaalde. Prachtig om deze bijzondere auto op Nederlands kenteken te verwelkomen, hoewel er één puntje van kritiek is: de auto is ondertussen alweer geëxporteerd. Zo jammer!

Als tweede kijken we naar de duurste aanwinst van de maand november. We hebben het dan over een Ferrari 275 GTB Shortnose, een model waarvan er slechts 248 gemaakt zijn. De auto verliet de fabriek in 1965 in de lichtblauwe kleur “Celeste 19321 M” met een “Pelle Nera VM 8500” interieur en werd nieuw verkocht in Zwitserland. Later werd de auto zilvergrijs gespoten en omgebouwd tot een “Longnose” en in die hoedanigheid stond de auto in 2003 te koop op Interclassics in Maastricht. Daarna volgden eigenaren in Luxemburg en België die de auto zeer actief gebruikten in rally’s en in andere wedstrijden zoals in de Tour Auto en Spa Classics. In 2020 volgde een complete restauratie waarbij de auto terug werd gebracht naar de originele specificaties en waarbij de motor onderhanden werd genomen door het Nederlandse Roelofs Engineering.

Eerder dit jaar werd de auto geveild in St. Tropez, waarbij de verwachting was dat de auto tussen 2,2 en 2,6 miljoen euro zou opbrengen. Blijkbaar is de auto toen niet verkocht, maar is die later via een andere weg toch naar Nederland gekomen. Een mooie aanvulling op het Nederlandse wagenpark!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

