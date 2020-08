Gloednieuwe Volkswagen Golf R helemaal naakt op de plaat

De gloednieuwe Volkswagen Golf R wordt de publiekslieveling onder de snelle hatchbacks.

De Volkswagen Golf van de achtste generatie is nu alweer een paar maandjes onder ons. Dat betekent dat het tijd wordt voor wat leukere uitvoeringen. Gelukkig lanceerde Volkswagen vrij snel een trio rappe Golfs: de Golf GTI (benzine), de Golf GTE (plug-in hybride) en Golf GTD (diesel).

Maar er is altijd een overtreffende trap, zoals gewoonlijk in de vorm de ‘R’. Daar was nog niet heel veel over bekend, maar de gloednieuwe Volkswagen Golf R is eindelijk op de gevoelige plaat vastgelegd. De beheerders van het Instagram-account cochespias hebben de eerste afbeeldingen van de Golf R weten te bemachtigen én te delen.

Voortborduren

De gloednieuwe Volkswagen Golf R borduurt voort op het recept van de voorgaande Golf R’s. Dus een subtiel dikke bodykit, grote wielen en dikke uitlaten. Net als bij de Golf R van de vorige generatie zijn er vier uitlaten. Qua formaat zijn ze bij Volkswagen R niet bescheiden, want de vier stortkokers op de gloednieuwe Volkswagen Golf R zouden niet misstaan in de betere jaren ’80 Riegergids.

AutoStyle

De velgen zijn (helaas) in twee kleuren uitgevoerd, iets dat past bij de betere jaren ’90 AutoStyle-gids. De wielen meten nu 20″ in diameter. Onder een C-segment hatchback. Het moet niet gekker worden. De Golf R heeft het nieuwe Volkswagen-logo én het nieuwe R-logo. Op de achterkleps staan ze gebroederlijk bij elkaar. Het R-logo zien we ook terugkomen op de remklauwen, die de karakteristieke blauwe kleur hebben.

EA888

Dan de motor, toch wel de reden waarom je een gloednieuwe Volkswagen Golf R koopt. Uiteraard wordt er gebruikt gemaakt van de krachtige versie van de EA888 viercilinder. In de onlangs onthulde en Audi S3 is dit blok goed voor 310 pk en 400 Nm. In het geval van de Golf R gaan de geruchten dat deze iets meer vermogen gaat krijgen: 333 pk.

Onthulling

Bij de Audi S3 komt er natuurlijk nog een RS3 met minimaal 400 paarden, terwijl de Golf R al de top is. Waarschijnlijk hoeven we niet heel erg lang meer te wachten op de Golf R. De auto staat voor volgend jaar sowieso gepland voor de Verenigde Staten (modeljaar 2022), daar waar ze kleurtjes kunnen waarderen. Het is zeer aannemelijk dat de auto eerst naar Europa komt.