Wordt ook de Corvette een elektrische SUV? - Autoblog.nl

Het lijkt erop dat Corvette de Mustang Mach-E achterna gaat.

Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Ford de naam Mustang zou gebruiken voor een elektrische SUV. Toch is dat precies wat ze gedaan hebben. Gelukkig is de Mach-E niet bedoeld als vervanger van de traditionele muscle car, maar het blijft een misplaatste naam.

Cultuurshock

Er deden al langer geruchten de ronde dat ook Chevrolet iets dergelijks van plan was. Corvette zou namelijk weer een submerk worden met meerdere modellen, inclusief een SUV. Het is al een cultuurshock dat de Corvette tegenwoordig een middenmotor heeft, maar er staat ‘Vetisjisten mogelijk een nog veel grotere schok te wachten.

Persconferentie

Het was inmiddels alweer een tijdje stil rond de Corvette-SUV, maar een nieuwe persconferentie van GM heeft geruchten weer in alle hevigheid aangewakkerd. Op deze persconferentie, die onderdeel is van de 2021-editie van CES, ontvouwde GM haar toekomstplannen. Deze omvatten een scheepslading nieuwe EV’s die de komende vijf jaar op de markt komen.

Celestiq

Bij deze modellen horen de GMC Hummer EV, de Cadillac Lyriq en een hoop nog te onthullen modellen. Onder deze modellen is ook een sedan, genaamd de Celestiq, die het elektrische vlaggenschip moet worden van Cadillac. Dit model wordt samen met een aantal andere modellen al geteaset op de achtergrond.

Corvette-invloeden

Dit is waar het interessant wordt: op de achtergrond is namelijk een SUV te ontwaren met een neus die verdacht veel weg heeft van een Corvette. Vooral de koplampen komen bekend voor. Ook in de rest van de neus lijken Corvette-invloeden zichtbaar. Dit zou betekenen dat de Corvette niet alleen een SUV wordt, maar ook een elektrische SUV. Precies hetzelfde verhaal als bij de Mustang Mach-E dus.

Designtaal

Het feit dat de auto in kwestie niet direct is te plaatsen binnen de designtaal van de andere GM-merken pleit ook voor de theorie dat het een Corvette is. Desondanks wordt er vanuit GM met geen woord over gerept. We moeten het voorlopig dus doen met deze teaser.