Officieel: Volkswagen bevestigt F1-plannen Porsche en Audi!

Het hoge woord is er eindelijk uit: Audi en Porsche zijn bezig een F1-entree voor te bereiden. Max heeft er alvast zin in.

‘Volkswagen wil de Formule 1 in.’ Hier hebben we door de jaren heen al talloze keren over geschreven op Autoblog. Zelfs al in het Piëch-tijdperk. Vorig jaar staken deze geruchten opnieuw de kop op, deze keer sterker dan ooit. Geruchten blijven echter geruchten totdat er officiële bevestiging komt.

Officieel

Vorige week kwam ons echter het gerucht tere ore dat de geruchten binnenkort géén geruchten meer zouden zijn. Volkswagen zou namelijk deze week officieel groen licht geven voor de F1-plannen van Audi en Porsche. Dit schreven we op 1 april, wat verder niets afdeed aan de geloofwaardigheid van het bericht.

Geen grap

We weten nu 100% zeker dat het geen 1 april-grap was, want Volkswagen heeft zich eindelijk uitgelaten over het F1-project. Volkswagen bevestigt nu officieel dat er plannen zijn om zowel Audi als Porsche toe te laten treden tot de Formule 1.

Laatste fase

De defintieve beslissing is nog niet gemaakt, maar Volkswagen laat wel weten dat ze in de laatste evaluatiefase zijn. Dit hangt nog af van de nieuwe regels die in 2026 ingaan. Audi wil alleen meedoen als de Formule 1 groen genoeg wordt. Daarover zijn ze nog in gesprek met de FIA. De hele wereld over reizen om nutteloos rondjes te rijden moet natuurlijk wel duurzaam gebeuren.

Half miljard

Over de details laat Volkswagen nog niks los, dus daarvoor moeten we toch weer afgaan op onofficiële berichten. Het schijnt dat Audi McLaren in zijn geheel wil kopen, met straatautodivisie en al. Daarmee zou een bedrag van een half miljard euro gemoeid zijn. Porsche zou een andere weg gaan bewandelen en met Red Bull in zee gaan. Maar dat zijn nog geruchten.

Reactie Max en Lewis

Wat de exacte plannen ook zijn, het is nu in ieder geval zeker dat Porsche en Audi ermee bezig zijn. Diverse F1-coureurs hebben al gereageerd op het nieuws, waaronder Max en Lewis:

“I think it’s very exciting and very important for Formula 1 as well. Of course we have great teams, but to have really great brands behind it is really nice. I’m looking forward to what the future will bring.” Max Verstappen, kan niet wachten

“I think it’s great that we’re going to get new manufacturers within the sport, especially as you see there are several teams who have potential to be top teams but are customer teams, so I think it’s going to be great moving forwards.” Lewis Hamilton, wist het al lang

Hamilton zal er persoonlijk waarschijnlijk weinig mee te maken krijgen, want tegen die tijd is hij al lang bezig aan zijn volgende carrière als modeontwerper. Max Verstappen gaat het waarschijnlijk nog wel meemaken, als het allemaal door gaat. Wie weet rijdt hij straks met een Porsche-motor rond op synthetische brandstof.

