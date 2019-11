Aller-, aller allerlaatste GranTurismo van de band

Ze stoppen er nu écht mee.

Bij veel merken is het vrij overzichtelijk hoe een modellijn loopt. Een auto wordt geïntroduceerd en vervolgens vier jaar geleverd, dan wordt deze wat opgefrist en drie jaar later staat de opvolger klaar.

Nu zijn er uiteraard uitzonderingen op de regel. Met name de Italiaanse autofabrikanten kunnen er wat van. Denk aan de Fiat Punto, die na facelift nummer zoveel géén opvolger kreeg. Of de Lancia Delta, die pas 10 jaar later werd voorzien van een opvolger. Soms weten ze blijkbaar niet wat het handigste is om te doen. Zo was het einde van de productie van de Alfa Romeo 4C aangekondigd, maar bleek dat volgens een woordvoerder in de Verenigde Staten niet het geval te zijn. Dat is nog te begrijpen, want Alfa Romeo moet daar nog de gehele voorraad 4C’s zien te slijten. De ‘2020’ Alfa Romeo 4C zal nog wel even leverbaar zijn.

Eenzelfde situatie zagen we met de Maserati GranTurismo. Daarvan kregen wij ook het bericht dat deze uit productie zou zijn gegaan, maar stiekem heeft Maserati nog een tijdje de GranTurismo en GranCabrio in productie gehouden. Echter, nu wordt het einde (nogmaals) aangekondigd. Ze doen dat met een Special Edition, dus dan weet je dat het serieus is.

Het model heet de Maserati GranTurismo Zéda. GranTurismo Zeda is niet een Brabantse verbastering van de vrouw van Michael Douglas, maar staat voor de letter ‘Z’, de laatste letter van het alfabet. Het is een GranTurismo (een coupé dus) waarbij er drie verschillende lakken zijn aangebracht: lichtgrijs mat, grijs en een blauwe ‘dieplak’. Deze auto moet dan écht de laatste GranTurismo zijn. Een opvolger staat klaar, maar wordt in een andere fabriek gebouwd en is geheel elektrisch en voorzien van autonome functies.

Ondanks dat het een auto is om een zwak voor te hebben, was de GranTurismo zwaar verouderd. De auto was al sinds 2007 op de markt. In totaal zijn er 28.805 GranTurismo’s en 11.715 GranCabrio’s gebouwd. Volgens Maserati wordt de opvolger volgend jaar geïntroduceerd. Als sinds jaar en dag gonst het van de geruchten dat de Alfieri dat stokje gaat overnemen, alhoewel het design van die auto dan ook al weer 6 jaar oud is.