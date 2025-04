GP Bahrein 2025: tijden en alles wat je moet weten!

Lees hier alles wat je moet weten over de race!

Het F1-circus reist als een gek door naar het volgende raceweekend. Na de Grands Prix in Australië, China en Japan wordt het feestje dit weekend opgetuigd in Sakhir voor de GP van Bahrein 2025. Vorig jaar was de race in de zandbak nog de seizoensopener, maar die eer is sinds dit jaar weer voor de GP in Melbourne. Zoals het hoort, als je het mij vraagt.

Agenda GP Bahrein 2025

We beginnen maar meteen met de planning van de GP Bahrein 2025. Goed nieuws: voorlopig zijn er voor ons Europeanen geen F1-races meer waar je extra vroeg voor moet opstaan om ze live te zien.

Vrijdag 11 april

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 12 april

14:30 – 15:30 | Derde vrije training

18:00 – 19:00 | Kwalificatie

Zondag 13 april

17:00 – 19:00 | Race

GP Bahrein

Inmiddels is het al een oudgediende op de kalender. De eerste keer dat we deze race hielden was in 2004, toen Michael Schumacher won in zijn Ferrari F2004 in, jawel, 2004. Het was destijds de eerste race in de zandbak. Toen reed men nog wel overdag in de gillende hitte. Tegenwoordig rijden de heren coureurs in de nacht.

Bahrein is niet een typisch circuit waarbij de winnaar ook kampioen wordt, want in 2021 won Hamilton en in 2022 won Charles Leclerc. Net als veel andere evenementen in deze contreien spreekt men van ‘sportswashing’. Dus door dit soort toffe wedstrijden te hosten, hebben we een positief en warm gevoel jegens Bahrein. Tenminste, dat is de bedoeling.

Het circuit: Bahrain International Circuit

Voor het circuit hoef je niet te gaan, want het Bahrein International Circuit is nogal saai. Een lap asfalt in de woestijn, ontworpen door Herman Tilke. Het is een relatief snelle baan met enkele rechte stukken en een paar leuke doordraaiers. De coureurs rijden hier gewoon met de klok mee. Het circuit is 5,412 kilometer lang. In totaal rijden de coureurs dus 57 ronden om zo aan 300 km plus één ronde te komen.

Inhalen is overigens goed mogelijk. Je kunt meerdere lijnen rijden op deze baan en er zijn voldoende rechte stukken. Ook kan een coureur de auto goed positioneren bij zo’n recht stuk. Er zijn drie DRS-zones. Er doet zich geregeld een kat-en-muis-spel voor in de eerste sector. Na een inhaalactie in bocht 1 is een tegenaanval richting bocht 4 goed mogelijk.

GP Bahrein 2024

Voor de broodnodige context, kijken we eventjes naar de cijfers en uitslagen van vorig jaar. Toen was de GP van Bahrein dus de seizoensopener.

Kwalificatie GP Bahrein 2024

Red Bull had vorig jaar aan het begin van het seizoen zijn zaakjes heel erg op orde. De RB20 was veruit de snelste auto in handen van Max Verstappen. Hij pakte dan ook pole-position met een 1.29,179. Leclerc volgde op P2 op 0,228 seconden en daar weer achter Russell op 0,378 seconden van de pole-tijd.

Snelste ronde GP Bahrein 2024

Max Verstappen, ronde 39, 1.32,608

Podium GP Bahrein 2024

Verstappens dominantie van 2023 ging lekker verder bij de eerste race van 2024. Max Verstappen kwam als eerste over de streep. Vervolgens duurde het 22 seconden totdat teammaat Pérez als tweede finishte. Daar weer drie seconden eindigde Carlos Sainz als Ferrari-coureur op P3.

GP Bahrein 2025

Er zijn gelukkig al wat dingen die we wel weten voor aankomend weekend! Die delen we gratis met je!

Net als de voorgaande jaren is het Sakhir International Circuit de baan waar de wintertests plaatsvinden. De coureurs zijn hierdoor erg bekend met de baan. Nog belangrijker is dat de teams vele gigabytes aan data hebben op deze baan. De grote vraag gaat hierbij zijn: hoeveel heb je aan die data? Bij de testdagen waaide het hard in Sakhir en was het daardoor een stuk koeler dan normaal.

Het circuit in Bahrein heeft een aantal erg lange rechte stukken. Auto’s die van nature zijn afgesteld op topsnelheid en niet op downforce zullen hier dus een voordeel hebben.

Bij de voorgaande edities van de GP van Bahrein viel op dat de bandendegradatie groter is dan op andere circuits. Dit kan ook nu weer een rol spelen waardoor banden sparen een grote rol gaat spelen als bij andere races. De McLaren weet van nature erg zuinig met zijn banden om te gaan, dus zij zouden op dit vlak in het voordeel moeten zijn.

V10-motor in de F1 een stapje dichterbij?

Er is in Bahrein ook nog wat F1-actie naast de baan. De teams, FIA en F1-leiding komen op vrijdag bij elkaar om te praten over de mogelijke terugkeer van de V10-motor. We verwachten dat we in de loop van het weekend nog wat te horen krijgen over dit onderwerp.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Bahrein 2025?

Dankzij het ijzersterke optreden van Max Verstappen is het nu al spannend in de top van het coureurskampioenschap. De Nederlander is lijstaanvoerder Lando Norris tot op één puntje genaderd. Piastri staat derde met een achterstand van 12 punten op de regerend wereldkampioen.

Bij de teams zorgt Verstappen nog altijd voor de hele puntschare van Red Bull Racing. Kijken we wat verder naar beneden dan zien we dat Williams nog steeds goed volhoudt op P5. En kijk daar eens onder: Haas ziet er nu uit als een stelletje rocksterren.

Stand coureurskampioenschap voor de GP van Bahrein 2025

Lando Norris – 62 punten Max Verstappen – 61 punten Oscar Piastri – 49 punten George Russell – 45 punten Andrea Kimi Antonelli – 30 punten Charles Leclerc – 20 punten Alexander Albon – 18 punten Lewis Hamilton – 15 punten Esteban Ocon – 10 punten Lance Stroll – 10 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearman – 5 punten Isack Hadjar – 4 punten Yuki Tsunoda – 3 punten Carlos Sainz – 1 punten Pierre Gasly – 0 punten Fernando Alonso – 0 punten Liam Lawson – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten

Stand constructeurskampioenschap voor de GP van Bahrein 2025

McLaren – 111 punten Mercedes – 75 punten Red Bull Racing – 61 punten Ferrari – 35 punten Williams – 19 punten Haas – 15 punten Aston Martin – 10 punten Racing Bulls – 7 punten Sauber – 6 punten Alpine – 0 punten

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Bahrein 2025?

Net als in Japan neemt Pirelli de drie hardste compounds naar Bahrein: de C1, C2 en C3. Die banden zullen heel anders presteren in Sakhir dan in Suzuka. In Japan was het een stuk kouder dan dat het gaat zijn in Bahrein. Bovendien krijgen de banden een stuk meer rust in Sakhir dan in het bochtige Suzuka.

Welke strategieën zijn er mogelijk bij de GP Bahrein 2025?

Afgelopen jaar lieten de teams, de C2 band massaal links liggen. De compound sleet niet veel minder snel af dan de zachte band en was ook niet veel sneller dan de harde banden. Voor dit jaar zijn er nieuwe compounds ontwikkeld. Hierbij lijkt de C1 veel op zijn voorganger en zijn de C2 en C3 een stuk zachter geworden. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de medium dit jaar wel relevant is voor de race. Hier zullen de teams tijdens de vrije trainingen achter moeten komen.

Mocht de C2 inderdaad interessant zijn, dan is een één-stop-strategie mogelijk volgens Pirelli. Het zal er met name van af hangen hoeveel warmer het gaat zijn in Sakhir in vergelijking met de testdagen. Vooral FP2 wordt daarom van groot belang. Deze sessie is op vrijdag op hetzelfde tijdstip als de race van zondag.

Weersvoorspelling GP Bahrein 2025

Wie op de tribune zit tijdens het GP-weekend in het Midden-Oosten hoeft geen poncho mee te nemen. De kans op regen is gedurende het hele weekend 0 procent. En zeg niet dat dat logisch is, want tijdens de testdagen druppelde het ook af en toe.

Vrijdag :

Net als bij de testdagen kan het op vrijdag flink waaien. De F1 voorspelt windsnelheden van 20 tot 30 km/u. Dat doet niet veel af van de hitte. Tijdens VT1 is het een graadje of 33 en tijdens de bijzonder belangrijke tweede vrije training ligt het kwik tussen de 29 en 30 graden Celsius.

: Net als bij de testdagen kan het op vrijdag flink waaien. De F1 voorspelt windsnelheden van 20 tot 30 km/u. Dat doet niet veel af van de hitte. Tijdens VT1 is het een graadje of 33 en tijdens de bijzonder belangrijke tweede vrije training ligt het kwik tussen de 29 en 30 graden Celsius. Zaterdag :

Een dag later waait het wederom, maar wel minder dan op vrijdag en alleen tijdens de laatste oefensessie. Het zonnetje laat van zich gelden en de temperatuur zit rond de 32 graden Celsius. De kwalificatie wordt verreden in ietsjes koelere omstandigheden bij 28 tot 29 graden Celsius.

: Een dag later waait het wederom, maar wel minder dan op vrijdag en alleen tijdens de laatste oefensessie. Het zonnetje laat van zich gelden en de temperatuur zit rond de 32 graden Celsius. De kwalificatie wordt verreden in ietsjes koelere omstandigheden bij 28 tot 29 graden Celsius. Zondag:

Bij de race kun je hetzelfde type weer verwachten als tijdens de kwalificatie. Gedurende de dag gaat de noordenwind wat meer liggen. Het is paar een graden koeler dan tijdens VT2 met 27 tot 28 graden Celsius.

Kansen Max Verstappen GB Bahrein 2025

Verstappen komt na zijn overwinning natuurlijk met een lekker gevoel naar Sakhir. Wat helpt, is Red Bulls reputatie met data. Bij sprintweekenden loopt Red Bull vaak achter de feiten aan doordat het team te weinig trainingstijd heeft. Die tijd krijgt het team dit weekend wel, plus de informatie van de testdagen. Maar het valt dus te bezien hoeveel RB daar aan heeft nu het zoveel warmer en minder winderig het is in Bahrein.

De grote vraag is of het genoeg gaat zijn om het bandenmirakel dat de MCL39 van Norris en Piastri kan bijhouden zonder te snel door de banden te zakken. Als ik een voorspelling moest doen, zou ik zeggen dat de McLaren te snel en te goed op hun rubber letten voor Verstappen. Tenzij McLaren weer wat vreemds verzint met de pitstops.

Verrassing van de GB Bahrein 2025

Ja, bij de testdagen waren de weersomstandigheden nogal anders dan dit weekend, maar toch wil ik de verrassing van dit weekend aanwijzen op basis van die winterrondjes. Carlos Sainz zag er toen in zijn Williams erg sterk uit op de korte run. Hij is iemand om in de gaten te houden gedurende het weekend.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP Bahrein 2025?

Ook de ‘bookies’ verwachten dat McLaren hier de dienst zal uitmaken. Wie voorspelt dat McLaren de constructeur is die de meeste punten mee naar huis neemt, krijgt zijn inzet maal 1,36. Zet je in op Red Bull dan krijg je vier keer je inzet.

Norris is de gedoodverfde winnaar volgens de wedkantoren. Zijn odds zijn 2,34 gevolgd door Piastri met 2,95. Als je op Verstappen inzet en hij wint, dan krijg je 4,5 keer je inzet terug. Denk je dat Russell wint, dan kun 14,5 keer je inzet winnen. Bij een overwinning van Tsunoda verdien je 100 keer het bedrag dat je op het spel hebt gezet.

Waar kan ik de GP Bahrein 2025 kijken?

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering erom heen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxembourg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race!