Goed nieuws: Tesla Model 3 krijgt een kleinere frunk

Het klinkt vreemd, maar toch is het goed nieuws dat de Model 3 een kleinere frunk krijgt.

Een van de voordelen van een elektrische auto is de extra kofferbakruimte die je krijgt. Want waar de meeste auto’s tussen de voorwielen een grote verbrandingsmotor hebben zitten, hebben elektrische auto’s dit uiteraard niet. Daarom dat veel EV’s, waaronder de Tesla Model 3, een kofferbak voorin hebben. Deze kofferbak staat ook bekend als een frunk, kort voor front trunk.

Die frunk van de Tesla Model 3 is sinds kort echter een stukje kleiner geworden. Dat schrijft Electrek op basis van ingezonden foto’s van klanten. Het is onduidelijk hoeveel het verschil is in liter, wel kunnen we goed zien dat de nieuwe frunk een stukje smaller is geworden. De ‘oude’ frunk heeft onderin aan beide kanten inhammen, maar die inhammen beginnen bij de nieuwe frunk een stuk hoger. Ook lijkt het erop dat de nieuwe frunk van bovenaf gezien een stukje minder hoog is. Zo zitten twee schroefgaten boven de frunk, die bij de nieuwe Model 3’s verder weg van de kofferbak lijken dan bij het oude model het geval was.

Dit klinkt in eerste instantie als slecht nieuws. Je krijgt immers minder opslagruimte voor exact hetzelfde geld. Toch is dit mogelijk juist goed nieuws. Zo wordt de Model Y verkocht met een warmtepomp, een apparaat dat ontzettend handig is voor de Nederlandse winter. Deze kan bijvoorbeeld de warmte die je accu produceert gebruiken om het interieur te verwarmen, terwijl het je accu afkoelt. Die Model Y is gebouwd op hetzelfde platform als de Model 3, daardoor ligt het voor de hand dat de kleinere bolide deze warmtepomp uiteindelijk ook zal krijgen.

Electrek wijst er dan ook op dat de Model S vroeger een grotere frunk had. Gedurende de productie werd deze echter kleiner, om plaats te maken voor een elektromotor op de vooras. Het zou dus niet voor het eerst zijn dat Tesla kofferbakruimte wegneemt om er iets anders voor in de plaats te geven. De site benadrukt wel dat het vooralsnog een theorie is. Tesla heeft zelf nooit iets gezegd over de komst van een warmtepomp naar de Model 3. Maar het kleiner maken van de frunk, zou hier wel een eerste aanwijzing voor kunnen zijn.

Overigens gaat Electrek ook in op twee andere geruchten die momenteel rondzwerven. Zo schreef Drive Tesla Canada dit weekend dat de Model 3 iets andere koplampen krijgt, waarbij de richtingaanwijzer een aparte lens heeft ten opzichte van de rest van de lamp. Ook zou de achterklep een elektromotor krijgen, waardoor deze met een druk op de knop te openen is. Beide geruchten heeft het doorgaans goed geïnformeerde Electrek niet kunnen verifiëren, neem deze twee stukjes info dan ook met een grote korrel zout. De kleinere frunk heeft de site wél kunnen bevestigen bij meerdere klanten. De Tesla Model 3 krijgt dus sowieso een kleinere kofferbak, voor andere wijzigingen moeten we het twitterkanaal van Musk maar in de gaten houden.