Werkt Rolls-Royce aan een superpraktische Shooting Brake?

Nieuwe beelden suggereren dat Rolls-Royce werkt aan een luxe Shooting Brake, vermoedelijk een speciaaltje voor een rijke klant.

Een dezer dagen moet het zover zijn; dan zien we eindelijk de nieuwe Rolls-Royce Ghost. De huidige verkooptopper is volgens de Britten toe aan een nieuw model. Dat betekent als het goed is dat ze de nieuwe Ghost nu druk aan het testen zijn op onder meer de openbare weg, om er zeker van te zijn dat de spookachtige auto rijdt zoals de klanten verwachten.

Het is daarom niet zo gek dat Instagrammer Cochespias beelden heeft van een gecamoufleerde Rolls-Royce. Op een Britse snelweg zien we de auto rijden, die door een filmende bestuurder wordt ingehaald. Wat wél gek is, is dat het geen Ghost lijkt te zijn. De gefilmde bolide heeft namelijk maar twee deuren, niet de vier van de Ghost. Het lijkt daarom eerder een aangepaste Wraith te zijn, met een nogal opvallende zij- en achterkant.

Want waar de reguliere Wraith een sierlijk profiel heeft met een daklijn die vloeiend richting het achterwerk loopt, is dat bij deze auto niet het geval. In plaats daarvan blijft het dak vanaf de deuren stug naar achter lopen, om in een scherpe hoek richting de achterbumper te lopen. Is het een ambulance, of een lijkenwagen? Het zou zomaar kunnen, al lijkt een Rolls-Royce Shooting Brake iets waarschijnlijker.

Aan de andere kant zou het ook zomaar iets totaal anders kunnen zijn. De panelen zien er nogal nep uit, vooral de vierkante achterruit ziet er niet bepaald Rolls-Royce uit. Wat we hier zien zal dan ook nog niet het definitieve ontwerp zijn, maar het geeft wel aan dat Rolls-Royce ergens mee bezig is. Een soort verkleinde versie van de Sweptail, misschien? Of een totaal andere one-off voor een gefortuneerde klant? Het kan allemaal, hopelijk horen we snel meer over deze bijzondere Rolls-Royce.