‘Toyota-hypercar krijgt straaljager-achtige cockpitdeur’

De aankomende Toyota GR Super Sport-hypercar krijgt mogelijk een canopy die open gaat in plaats van twee deuren.

Autodeuren: ze zijn of saai en eenvoudig, of ingewikkeld en (volgens sommigen) spectaculair. Zeg je Tesla Model X, dan denk je waarschijnlijk vrij snel aan de Falcon Wing-deuren. De Mercedes-Benz SLS AMG is nog zo’n voorbeeld van spectaculaire deuren, ook al zijn ze bij deze bolide wellicht iets minder praktisch.

Naar het schijnt werkt Toyota ook aan dergelijk spectaculaire deuren. Of, beter gezegd, deur. Gebruikers van het GR86-forum hebben namelijk patenttekeningen gevonden van Toyota. Deze tekeningen lijken erg op de Toyota GR Super Sport Concept. Toyota heeft al gezegd dat de hypercar er écht gaat komen en we er ook een straatversie van mogen verwachten.

En nu weten we misschien wat voor deuren deze gaat krijgen. De afbeeldingen doen eigenlijk het meest denken aan een straaljager die met een auto heeft gepaard. Net als bij de Lamborghini Egoista, heeft de snelle Toyota een canopy die open en dicht gaat. Dat betekent dat het dak, de voor- en zijruiten en stukjes van de zijwand en motorkap uit één onderdeel bestaat. Deze canopy zit met een scharnier vast aan de neus van de Toyota.

Als we gewapend met de informatie uit het patent kijken naar de conceptafbeeldingen, dan kunnen we daar het canopy-ontwerp ook in terugzien. Neem onderstaande foto. Daar is aan de zijkant nog net een subtiel lijntje te zien, die vanaf de deur naar de gigantische opening bij het voorwiel loopt. Op de bovenste foto is ook nog net een lijn te zien die van achter de vooruit boven het dak loopt.

Dan nog even het verplichte patenttekening-riedeltje; het gaat om patenttekeningen, het zou dus zomaar kunnen dat de échte Toyota-hypercar doodnormale deuren krijgt. Of gullwing-deuren. Of gewoon géén deuren. Toch is het wel interessant om te zien dat Toyota hier schijnbaar überhaupt over nadenkt. Vermoedelijk moeten we nog wel even wachten voor we zekerheid hebben; de straatlegale hypercar komt pas over twee jaar.