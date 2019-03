Goedemorgen: Audi maakt viercilinder met 610 pk

Lepel maar in de nieuwe A1. Kan prima.

Downsizing done right zou je bijna denken. Nee, het is nog geen 1 april en dit is dan ook geen nieuwe motor die we gaan zien in een Audi voor op de straat. De Duitse autofabrikant heeft deze motor ontwikkeld voor het nieuwe DTM seizoen.

De tweeliter viercilinder turbomotor komt te liggen in de Audi RS 5 DTM. Het motorblok is goed voor 610 pk en kan zelfs tijdelijk 30 pk extra leveren met een power boost knop in het interieur. De TFSI-motor weegt 85 kg. Dat is ongeveer de helft minder qua gewicht in vergelijking met de oude atmosferische V8 die Audi gebruikte in de DTM. Het drooggewicht van de RS 5 DTM komt uit op 1.000 kg. In de DTM moet je het hele seizoen met dezelfde motor kunnen rijden, die viercilinder is dan ook ontworpen om 6.000 kilometer mee te gaan.

De DTM speelt daarmee een rol voor Audi’s straatauto’s met reguliere verbrandingsmotoren. Een tweeliter die 600 pk levert, vrijwel constant maximaal belast wordt én dit 6.000 kilometer moet volhouden is nogal wat voor een vierpitter. Betrouwbaarheid is hier heel belangrijk. De data uit het DTM-seizoen kan de autofabrikant gebruiken bij de ontwikkeling voor Audi’s voor op de straat. De motor drinkt RON98, de turbodruk ligt op 3.5 bar en het blok draait 9.500 tpm.

Audi zegt 2,5 jaar aan de viercilinder te hebben gewerkt, met onder meer 1.000 testuren op de dyno. Op 4 mei komt de RS 5 DTM met deze nieuwe motor voor het eerst in actie op de Hockenheimring.