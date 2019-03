Nederlanders haten de Mitsubishi Outlander PHEV

Over de grens met dat ding en snel een beetje.

De pijnlijke gevolgen van het bijtellingssysteem worden alsmaar duidelijker. De ooit o zo populaire plug-in hybrides van jaren geleden verdwijnen als sneeuw voor de zon uit Nederland. Als occasion zijn de auto’s niet interessant. Vaak weegt de auto meer dan een reguliere variant en welke consument gaat er nu stekkeren zonder financieel voordeel? Milieu, my ass.

In 2013 vlogen de confetti kanonnen door de Mitsubishi-dealers. De orders waren niet aan te slepen. 0% bijtelling op je PHEV-beest, wat een feest. Een jaar later zou de auto in de 7%-klasse vallen en dus kreeg Mitsubishi in Nederland in 2013 duizenden orders te verwerken. Het heeft de overheid uiteindelijk miljarden gekost, want er was geen rem opgenomen in het verlenen van subsidie op het PHEV-feestje.



*Bij circa 85% van alle export vanuit Nederland is het land van bestemming bekend.

Bron: VWE Automotive

De overheid had het zo mooi voor ogen. De nieuw verkochte plug-in hybride auto’s zouden in een toekomstig stadium naar de occasionmarkt stromen, zodat ook consumenten hybride konden gaan rijden. Nou dat valt wel mee. De plug-in hybrides krijgen zeer zeker een tweede leven, maar een groot deel niet binnen de Nederlandse grenzen. Eerder werd al duidelijk dat in 2017 maar liefst 229% méér hybrides werden geëxporteerd in vergelijking met 2016. De cijfers over 2018 doen er nog een schepje bovenop.

Uit cijfers van de VWE blijkt dat de export van plug-in hybrides in 2018 nog eens met 235% is toegenomen. 46% van de plug-ins worden geëxporteerd, 54% krijgt een Nederlandse eindgebruiker. Koning der export is de Outlander PHEV. Alleen al in de periode januari-februari 2019 gingen er 893 stuks de grens over. Een stijging van 499% in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Ook van de Volvo V60 plug-in hybride neemt men massaal afscheid. 545 exemplaren van de hybride gingen in de eerder genoemde periode de grens over, een stijging van 519%.



Bron: VWE Automotive

In totaal zijn in de eerste twee maanden van dit jaar alleen al 1.875 plug-in hybrides geëxporteerd. De explosieve stijging heeft te maken met het eindigen van de fiscale voordelen. De voordeeltjes golden vijf jaar op onder meer een Outlander uit 2013. Eind 2018 kwam er een einde aan en dit had tot gevolg dat in januari de exporttrein werd ingezet, met de bizarre aantallen tot gevolg. De komende jaren zullen er nog veel plug-in hybrides op de markt komen.

Meer lezen? Check 8 redenen waarom de Outlander PHEV zo slecht nog niet is!