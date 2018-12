Goedkoop EV-rijden in Nederland kan met slimme truc

De innerlijke Hollander komt naar boven.

Een Nederlands afvalverwerkingsbedrijf, het in Haarlem gevestigde Spaarnelanden, heeft recentelijk een slimme fiscale truc ontdekt om zeer goedkoop elektrische auto’s te kunnen rijden. Door een door de Belastingdienst goedgekeurde handigheid toe te passen, kunnen werknemers van het bedrijf voor honderden euro’s goedkoper dan gebruikelijk een elektrische auto private leasen.

Dit schrijft het Financieele Dagblad vandaag. De regeling die het bedrijf gebruikt werkt volgens het blad als volgt:

“Een werknemer sluit een private leaseovereenkomst af voor een elektrische wagen. Hij stapt vervolgens met het contract en de kosten van de lease naar de werkgever. Die neemt de kosten over in ruil voor een gelijk deel van het brutoloon. Hierdoor veranderen de kosten in brutoloon. Ten slotte past de werkgever de 4% bijtelling voor privégebruik van elektrische auto bij.”

Als dit te complex klinkt: geen zorgen, dat is het ook. Gelukkig wordt de regeling ook middels een kort rekenvoorbeeld toegelicht. Wanneer een werknemer van het bedrijf een bruto maandloon van 3.500 euro heeft, kan deze een elektrische auto leasen voor 466 euro p/m. Vervolgens wordt het contract door de werkgever overgenomen, waardoor dit bedrag wordt vergoed als brutoloon. Hierdoor hoeft de werknemer over het oorspronkelijke bedrag geen belasting te betalen. Na het toepassen van de bijtellingsregeling kost het de werknemer slechts 256 euro om de elektrische auto te leasen – ruim 200 euro goedkoper, dus.

De loophole is ontdekt door een fiscaal medewerker van het bedrijf, Erwin Fennema. Fennema vertelt tegenover het FD dat de Belastingdienst aanvankelijk in overeenstemming was met de door hem ontdekte mogelijkheid, maar dat de instantie er kort daarna op terugkwam. Fennema legde vervolgens nog eens uit aan de Belastingdienst hoe het in werking ging. Toen kon de Belastingdienst er niet meer omheen en gingen ze akkoord. Inmiddels gebruiken 15 van de 250 medewerkers de regeling. Hoewel de instantie ongetwijfeld niet zit te wachten op publiciteit rondom de regeling, stapte Fennema toch af op het FD om zijn verhaal te delen. Held.

Dat gezegd hebbende, niet in alle gevallen kan de regeling worden toegepast. Zij die denken hun slag te kunnen slaan, zullen eerst moeten uitzoeken of het ook in hun situatie mogelijk is om het voordeel mee te pakken.

Met dank aan Dennis voor de tip!

Beeld: Fisker Karma, door @hhitalia