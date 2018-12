Nu kan iedereen de ‘Ringrecord GT2 RS bestellen

Alsof het origineel nog niet krankzinnig genoeg was.

Porsche heeft van de nieuwe 911 GT2 RS een waar straat- en circuitwapen gemaakt. Het is het soort machine waarvan je lendenen beginnen te vibreren, nog voordat je in de auto bent gaan zitten. De Duitse sportwagenfabrikant reed aanvankelijk een glorieus snel rondje over de Nürburgring Nordschleife met de standaard uitvoering van de auto en zette daarmee een record. Lamborghini was niet lang daarna ineens sneller met de gruwelijk krachtige Aventador SVJ, maar net voor de winterstop wist Porsche tóch weer sneller te zijn. Dankzij een “minimaal” ombouwpakket van Manthey Racing wist Porsche noodzakelijke secondes te winnen en het record terug te claimen. Nu is dit ombouwpakket voor iedereen beschikbaar.

Hoewel Porsche bij aankondiging van het nu officiële ronderecord (voor productieauto’s) een aantal feiten over de 911 GT2 RS MR kon delen, krijgen we nu de volledige lijst aan aanpassingen te zien. In de brochure van het ombouwpakket wordt tot in detail aangegeven hoe Manthey Racing de GT2 RS bij de kladden heeft gegrepen, om de auto nog behendiger te maken.

Allereerst is daar het aerodynamische pakket, waartot een nieuwe front splitter, flaps, een “aero curtain”, diffuser en een nieuwe motorkap met gurney flaps, evenals een nog complexere achtervleugel horen. Vervolgens is de ophanging aan de beurt. Hier heeft Manthey Racing high performance raceveren geplaatst die onafhankelijk van elkaar verstelbaar zijn. De zogenaamde ‘MR Brake Pad Set’ geeft de GT2 RS remmen die beter werken op het circuit, maar ook op straat gebruikt kunnen worden. Tenslotte heeft Manthey Racing de auto een extra watertank gegeven. Nieuw is de magnesium velgenset, die we bij de recordpoging niet hebben gezien. Met deze lichte velgen bespaart Manthey Racing nog meer gewicht en krijgen de wielen een aerodynamische kap om de luchtstroom te verbeteren. Tevens ziet het er lekkerder uit, maar dat is slechts een goede bijkomst.

We kunnen ons voorstellen dat menig GT2 RS-eigenaar dit pakket op zijn auto wil hebben. Aangezien er, zelfs in Nederland, al behoorlijk wat van deze monsters rondrijden, zullen we de prijs niet langer achter de hand houden. Volgens Manthey Racing kost het ombouwpakket tenminste 64.911 euro. Met velgenset erbij betaal je nog meer; 79.911 euro zelfs.

Meer lezen? Bekijk HIER onze vergelijking tussen de nieuwe en de oude GT2 RS.