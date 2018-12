Man ruilt fraaie MR2-collectie in voor één nieuwe MX-5

Daarvoor kan geen goede reden zijn geweest, toch?

Het is bijna onvoorstelbaar, maar toch waar. In de Verenigde Staten heeft deze week een man zijn unieke verzameling van vijf verschillende Toyota’s MR2 van de eerste generatie ingeruild voor één jong gebruikte Mazda MX-5 uit 2016 met 10.000 mijl op de klok. Na dertig jaar verzamelen besloot de man dat het genoeg was geweest en wisselde hij zijn spectaculaire collectie in voor auto die wij zeker gaaf vinden, maar die ongetwijfeld niet zo interessant is als deze reeks Japanners uit de jaren ’80.

De Amerikaanse groothandelaar Coad Toyota, gevestigd in Cape Girardeau, Missouri, is zeer in zijn nopjes met de deal. Dat gezegd hebbende is de reden tot inruilen niet per se zonnig. Na ongeveer twee jaar lang wedewnaar te zijn geweest, kwam de eigenaar van de collectie tot de conclusie dat vijf klassiekers teveel voor hem alleen was om te onderhouden. Het autobedrijf plaatste deze week op Facebook het volgende bericht om de deal aan te kondigen:

“Something you’re likely to NEVER see again.. Five MK1 MR-2 traded in at one time! All of them have been part of a well maintained collection for decades. These will be for sale, so details as far as year, mileage, and pricing will be forthcoming.”

Het is een ding om een aantal willekeurige Toyota’s MR2 te verzamelen, maar de (vorige) eigenaar had een beter plan voor ogen. De klassiekers die hij over een periode van dertig jaar bij elkaar zocht, zijn ieder van een ander bouwjaar. Sterker: de beste man vond een exemplaar voor ieder jaar dat de AW11, de eerste generatie van de MR2, in productie was geweest.

In volgorde van de foto’s zien we:

– een geel (oorspronkelijk zilver), ietwat aangepast, handgeschakeld exemplaar uit 1985 met 207.000 mijl op de teller.

– een rood, handgeschakeld exemplaar uit 1986 met 140.000 mijl op de teller. Tevens de favoriet van de eigenaar. Deze auto nam hij het meest mee naar shows.

– een wit exemplaar uit 1987 met een automatische transmissie en 80.500 mijl op de teller.

– wederom een wit exemplaar met een automatische versnellingsbak, maar ditmaal uit 1988. De auto heeft 78.500 mijl op de teller en is de enige met een supercharger.

– een ijsblauw exemplaar uit 1989 met een handgeschakelde versnellingsbak en slechts 28.000 mijl op de teller. Zonder meer het (technisch) beste exemplaar in de verzameling.

Inmiddels heeft het autobedrijf laten weten dat op het gele exemplaar na, alle MR2’s zijn verkocht. Overigens was de collectie op een zeker moment nog groter. Vorig jaar had de man een zwarte MR2 ingeruild voor een gebruikte Toyota Tacoma. (Bron: Japanese Nostalgic Car)