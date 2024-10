Goedkoop tanken in België binnenkort verleden tijd?

Tientallen euro’s besparen met tanken in België. Is dit wat de Belgen betreft binnenkort verleden tijd?

We kennen het allemaal wel. Die oom of kennis die op een verjaardag voorrekent waarom het nu toch echt goedkoper is om zelfs vanuit Rotterdam of Bilthoven nog naar België te rijden voor een volle tank. Meteen een bak bier achterin en op de weg terug bij het frietkot een puntzak friet (GEEN PATAT) met Vlaamse mayonaise.

Nou nemen we die verhalen met een korreltje zout, maar als je bijvoorbeeld in Tilburg woont en lekker net over de grens je tankje vol gooit met Euro 95 in Poppel, dan hoef je die rekensom helemaal niet eens te maken. Het is amper tien kilometer en per tank ben je tussen de 10 en de 20 euro goedkoper uit. Ligt een beetje aan waar je tankt en hoe groot je tank is natuurlijk.

Niet meer goedkoop tanken in België

Of dat in de toekomst zo blijft is nog maar de vraag. Dat heeft alleen gek genoeg helemaal niets te maken met de prijs aan de pomp. Nee de Vlaamse regering wil in 2027 een wegenvignet invoeren. Geen rekeningrijden met slimmer kastjes of enkel de snelweg zoals we kennen uit Oostenrijk of Zwitserland, maar nee, alle wegen.

Nou sloten we het artikel waarin we melding maakten van het wegenvignet in België al af met de opmerking: zeg maar dag tegen je goedkope peuken en benzine, maar nu weten we iets meer.

Dit kan het gaan kosten

Het leeft begrijpelijkerwijs in Noord-Brabant meer dan landelijk en dus dook het Brabants Dagblad er eens wat verder in met de zakjapanner in de aanslag.

Dat begint bij de prijs van de brandstof in België in 2027. Op dit moment is er bij onze zuiderburen een maximumverkoopprijs voor brandstof en blijft dat zo, dan zal ook in 2027 het dinosap in België goedkoper zijn dan bij ons.

Stel je tankt één keer per maand in Vlaanderen en moet zo’n 60 euro per jaar aan een vignet betalen. Als je dat alleen gebruikt voor je tankbeurten, dan betaal je dus 5 euro per tankbeurt aan vignetkosten. Die moet je afhalen van dat tientje winst aan de pomp. Blijft er vijf piek winst over, nog altijd winst, maar wel stukken minder.

Soep wordt niet zo heet gegeten…

Nou is het allemaal nog niet zover. Want de plannen liggen er, maar voor het allemaal is uitgevoerd… Als je denkt dat we in Nederland langzaam zijn, in België kunnen ze er ook wat van. Van proefballon tot plan tot uitvoering, dat kan allemaal nog wel even duren.

Daarbij is het eerste pompstation net over de grens bij Poppel amper 100 meter in België. Misschien knijpt de plaatselijke bromsnor daar wel een oogje voor toe. Koop je meteen bier en rookwaar dan verdien je het ook sneller terug natuurlijk.

Eén ding is zeker, het verhaal van die Rotterdamse oom die beweert dat vanuit de Maasstad naar België rijden om te tanken loont, wordt nog een stukje ongeloofwaardiger. Duimen dus dat de brandstof in Nederland ook wat goedkoper wordt.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: @bmwf31