Horner nu wel of niet aanwezig bij de introductie?

Mag Horner nu wel of niet aanwezig zijn morgen?

Morgen is het zover! Dan zijn alle tien de Formule 1-auto’s voor het jaar 2024 bekend. Vandaag waren Mercedes, Ferrari en McLaren an de beurt. Je kunt wel zeggen dat dat de uitdagers zijn voor de titel. Uiteraard is het Red Bull het team dat uitgedaagd wordt.

De voorsprong was daar vorig jaar dusdanig groot, dat ze de afgelopen maanden een heel andere strijd hebben gehad. Zo is er sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz een tweestrijd bij Red Bull, het moederbedrijf. Bij Red Bull Racing is er ook een interne strijd aan de gang.

Horner is gewoon aanwezig!

De drie-eenheid Marko-Horner-Newey zou barstjes vertonen. Newey vindt al sinds de jaren ’90 dat hij te weinig credits krijgt, Marko doet bijzonder maffe uitspraken en Horner ligt op dit moment onder vuur wegens grensoverschrijdend gedrag. Kortom, het botert niet helemaal. Met name dat laatste is nogal een bom onder de organisatie, want binnenkort begint het seizoen al. Want je kan onmogelijk Horner naar zo’n feest sturen terwijl het PR-schip recht op een grensoverschrijdende ijsberg koerst. Toch?

Nou, daar trekken ze zich bij Red Bull helemaal niets van aan! Want morgen op 15 februari wordt de RB20 onthuld. En is Horner daar dan bij? JAWEL! Christian Horner zal gewoon acte de présence geven! Jazeker, hij mag na al die grensoverschrijdende berichten gewoon morgen de nieuwe auto onthullen!

Van Nieuwkerkje

Precies 9 dagen geleden bleek dat Horner een Van Nieuwkerkje had gedaan, aldus F1-insider. Er is een onderzoek ingesteld door een externe advocaat die de zaak aan behandelen is. Eerlijk is eerlijk, deze persoon doet zijn werk uitstekend, want er zijn nauwelijks dingen gelekt. Volgens de Duitse sensatiebroeders van Bild zou Horner iemand een foto hebben gestuurd (zonder verder context te geven). En bij Motorsport Total dachten ze dat het kamp Verstappen Horner naar de afgrond aan het duwen was.

Vervolgens was er een hoorn des overvloeds met berichten vol meningen van mensen die het nét niet hebben gemaakt in de F1. Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van het feit dat sensatie verkoopt, maar de verwijten stonden wel op erg los zand. Uiteindelijk is alles wat er tot nu toe is gebeurd, niet voldoende geweest om Horner te schorsen.

De kans bestaat natuurlijk ook dat er niets aan de hand is, of dat het niet ernstig genoeg is om grove veranderingen in het management team van Red Bull aan te brengen.

Wat dat betreft is het goed dat vermeend grensoverschrijdend gedrag altijd onderzocht kan worden. De walging en afschuw mogen dan plaatsvinden als schuld is bewezen. Enfin, het wordt weer gezellig morgen. We zijn benieuwd hoeveel technische vragen het journaille heeft voor morgen bij de onthulling.