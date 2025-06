Dit is de goedkoopste Audi RS4 (B7) van Marktplaats

Deze ingetogen blepper met energielabel ‘G’ is de goedkoopste Audi RS4 (B7) van Marktplaats. Het is ook een gewilde youngtimer. Koop dan, of is ‘ie goedkoop met een reden?

We reizen vandaag opnieuw terug in de tijd naar de laatste gloriedagen van de Duitse auto industrie. Het nieuwe millennium is net begonnen en het zijn de laatste dagen dat jonge mannen (m/v/i) van dikke auto’s dromen in plaats van Greta Thunberg aanbidden. De Duitse drie vechten nog voor de affectie van deze jonge toppers (of hun vaders), met steeds dikkere kloeke bakken die steeds meer cilinders onder de kap hebben.

Bij BMW gaat men al jaren voor hoogtoerige atmosferische juweeltjes met ruim 100 pk per liter. Racetechniek van M GmbH voor de straat. Om bij te blijven in de wedloop zet Mercedes vooral in op joekels van motoren met veel inhoud en/of een compressor. Bij Audi is de strategie wat minder helder. Maar met de B7 RS4 troeft men BMW af met een hoogtoerige V8. Op het moment dat deze op de markt komt heeft de M3 nog een magere zes-in-lijn…

Toch is het niet allemaal hosanna. Want hoewel de Audi V8 op papier 420 pk levert, blijkt dat in de praktijk nogal een overschatting. Het lijkt wel alsof Audi het niet kon velen een lager specifiek vermogen dan BMW te moeten opgeven en daarom maar keihard gelogen heeft. In werkelijkheid doen de meeste RS4’s op de rollenbank 370 PK. Op zich verder niks mis mee. Ook al niet omdat het niks afdoet aan het geluid en het karakter van de motor.

In die tijd was het mooie van de Dzjermans dat er ook nog echt wat te kiezen was. De M3 was de scalpel van de plastisch chirurg. De C-Klasse AMG de hamer van de orthopeed. De RS4 was een beetje een middenweg en toch ook weer niet. Met het in basis FWD chassis van de A4 en de standaard Quattro voorwielaandrijving was het tevens een soort chique, dikke Mitsubishi EVO of Subie STi. Niet zo scherp als de BMW, niet zo lomp als de Merc. Cynici zullen zeggen vlees noch vis. Maar ook dat kan precies je ding zijn natuurlijk.

Na de hoogtijdagen van de V8 kwam er uiteindelijk weer een V6. En inmiddels een PHEV. Goede auto’s, maar het heeft niet meer die sjeu van destijds. Gelukkig kan je als ondernemert nog een youngtimer regelen. Daar is de B7 RS4 inmiddels oud genoeg voor. En kan je de kosten in ieder geval van de belasting aftrekken.

Heel goedkoop is het echter nog steeds niet. De goedkoopste unit op Marktplaats momenteel is dit zwarte exemplaar. Blubberdik met veel carbon, BOSE en bijvoorbeeld stoelverwarming voor en achter. De reden waarom ‘ie relatief voordelig is de kilometerstand van meer dan drie ton. Zou jij dat nog aandurven voor 23.950 Euro?