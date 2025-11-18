Scoor deze zeldzame M3 bij de Belgische overheid!

Er staat een dikke M3 bij de Belgische versie van Domeinen.

We schreven eerder vandaag over 17 auto’s die in beslag zijn genomen in België. Dat bracht ons op het idee om weer eens een blik te werpen op de inventaris van de Fin Shop. Dat is de plek waar in beslag genomen auto’s (en andere objecten) worden geveild door de Vlaamse overheid. Wat blijkt? Ze hebben gewoon een heuse E90 M3 Sedan in de aanbieding.

Dat is een interessante auto, want de E90 M3 is behoorlijk zeldzaam. En dan bedoelen we dus specifiek de sedan. Hier zijn er nog geen 10.000 van gebouwd. Terwijl er in totaal meer dan 66.000 exemplaren zijn gebouwd van deze generatie. Het leeuwendeel was dus een coupé (de E92) of een cabrio (de E93). De E90 sedan is zelfs zeldzamer dan de E30 M3, waar er 18.000 van gebouwd zijn.

De E9X M3 is sowieso een gewild model, dankzij de unieke 4,0 liter V8, die verder in geen enkele BMW geleverd is. Dat zie je ook al terug in de prijzen van de coupés, die niet eens zeldzaam zijn.

Over deze specifieke auto is weinig bekend. We weten alleen dat deze M3 in beslag genomen is, uit 2010 dateert en 1.829.262 kilometer heeft gelopen. We hebben echter een sterk vermoeden dat dit laatste een typfoutje is. Maar 182.926 kilometer is alsnog vrij veel voor een M3.

Die 182.926 kilometer (of misschien nog wel meer, je weet het niet) zijn er ook wel aan af te zien. Het interieur oogt niet heel fris en de voorbumper lijkt ook niet helemaal lekker aan te sluiten.

De technische staat is één groot vraagteken. Bij Domeinen nemen ze ten minste nog moeite om een foto te maken van de motorruimte en duidelijk aanwezige gebreken te melden. Dat is hier allemaal niet gedaan. Er kunnen dus een hoop onaangename verrassingen boven water komen.

Mocht je de gok wel wagen, dan kun je terecht bij de Fin Shop. Dan moet je wel een autohandelaar zijn, want deze veiling is alleen voor “professionelen van de automobielsector”.