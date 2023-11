Goedkope Tesla wordt gewoon ‘made in Germany

Een goedkope EV hoeft niet per se uit China te komen: Elon Musk wil de Model 2 gewoon in Europa bouwen.

Er zijn diverse betaalbare EV’s in aantocht, maar de auto waar iedereen met smart op wacht is natuurlijk de betaalbare Tesla. Als je bedenkt dat de Model Y al de bestverkochte auto van Europa is, heeft de ‘baby-Tesla’ de potentie om alle verkoopstatistieken te domineren.

Er is nog weinig bekend over de kleine Tesla, behalve dat deze rond de 25.000 euro moet gaan kosten. Een naam is nog niet bekend, maar je kunt er Tesla Tequila op innemen dat de auto Model 2 gaat heten. Daarmee kan Elon Musk namelijk voortbouwen op zijn woordgrapje: de line-up wordt dan ‘2 S3XY’.

Er is nu een nieuw stukje informatie naar buiten gekomen over dit zeer belangrijke model. Reuters heeft van een insider vernomen dat de goedkope Tesla gewoon in Duitsland gebouwd zal worden. Op die manier zal Tesla in ieder geval niet aan de stok krijgen met Ursula von der Leyen.

Elon Musk heeft deze informatie niet zelf gedeeld, maar volgens de bron zou hij dit gezegd hebben tijdens zijn bezoek aan de Duitse Gigafactory. Musk was afgelopen vrijdag in Duitsland om de fabriek met zijn aanwezigheid te vereren.

En wanneer gaat die Tesla Model 2 komen dan…? Dat is helaas nog altijd een vraagteken. Oftewel: dat gaat nog wel een paar jaartjes duren. De Tesla’s die al wél officieel aangekondigd zijn laten namelijk ook al heel lang op zich wachten.

Bron: Reuters

Headerfoto: de Tesla Model 2 volgens AI