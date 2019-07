Dit heb je nodig om een one-off Ferrari te bemachtigen

De lat, die bepaalt Ferrari.

Vroeger was het simpel. Als je een beetje het mannetje wilde zijn in een van de rijkenenclaves die de wereld rijk is, kocht je een Ferrari. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit welke, ze voldeden allemaal om de blits te maken. Nou ja goed, misschien dat je snobistische buurman zijn neus ophaalde voor een Mondial of een 308 GT4, maar met de rest van het gamma zat je gebeiteld.

Dezer dagen ligt dat een tikje anders. In de betere delen van Londen, Marbella, Monaco en de zandbak is een 488 GTB een beetje hetzelfde als een Fiat 500 in de rest van de wereld. Op elke straathoek staat er wel eentje. Om je te onderscheiden, zul je Ferrari ervan moeten overtuigen dat je een waardig klant zou zijn voor een van hun one-offs. Bidden en smeken zal je voor het recht om de fabrikant uit Maranello een paar miljoen te geven.

Tegenover Autocar licht Enrico Galliera, Ferrari’s marketing jeffe, een tipje van de sluier op over wat ervoor nodig is om zo’n gewilde Ferrari one-off te bemachtigen. Het eerste wat je moet hebben (oké, naast een pakhuis met geld) is een gezonde dosis geduld. Sowieso is het geen uitzondering als je een nieuwe Ferrari koopt dat je Hyundai Konaesque levertijden te wachten staan, maar bij het one-off programma zijn deze nog een tikje extremer. Galliera noemt een indicatie van vijf jaar.

Maar zoals bekend komt niet iedereen zomaar in aanmerking om een van Ferrari’s one-offs te kopen. Op internet gaan allerlei verhalen rond wat de minimumvereisten zijn. Zo zou je bijvoorbeeld al een x-aantal Ferrari’s in bezit moeten hebben (sommigen zeggen vijf stuks). Galliera doet er geen bikkelharde uitspraken over, maar laat wel weten dat het merk alleen aanvragen van haar ‘top-250’ klanten in beschouwing neemt:

It is offered to top clients only. We receive requests from clients, and it won’t be considered unless they are in a pool of our top 250 clients or so.

Ferrari zou gezien de vraag meer one-offs kunnen bouwen, maar dat doet het merk niet. Het zou ook een deel van de magie wegnemen om het feestje wat minder exclusief te maken natuurlijk. Momenteel zien ‘een à twee’ one-offs per jaar het daglicht. De laatste waren de P80/C en de SP3JC(‘s). Voor klanten is het volgens Galliera echter allemaal de moeite waard. Niet alleen omdat ze een unieke auto kopen, maar ook vanwege de mogelijkheid om een jaar of twee met Ferrari’s werknemers samen te werken:

The client has not only a unique car but a unique experience working with the designer in the process. It’s the pinnacle of Ferrari

Noeste arbeid verkopen als een voorrecht. Dan ben je pas echt een marketing jeffe.

Image-Credit: de SP 275 RW, beter bekend als de mooiste Ferrari one-off tot nu toe