De eerste F1-livery van 2019 is hier!

En hij is geniaal.

Haas F1 heeft zojuist in Londen de doeken getrokken van zijn vierde Formule 1-auto. En lieve help, wat is het een magnifiek apparaat. Het enige Amerikaanse F1-team in de paddock zet direct het juiste voorbeeld voor de rest van het veld door de legendarische kleurencombinatie van goud en zwart terug te brengen.

De reden dat Haas F1 na drie jaar is afgestapt van zijn oorspronkelijke livery, de vrij ongeïnspireerde grijs met rode livery, is vrij simpel. Het heeft een nieuwe sponsordeal afgesloten met het totaal onbekende Rich Energy, een Britse energiedrankfabrikant. Het bedrijf heeft grote plannen voor de toekomst en wil zowel op als naast de baan korte metten maken met Red Bull. De komende tijd is het de hoofdsponsor van Haas F1.

Haas F1 is overigens een van de weinige teams op de grid die continuïteit verkiest boven nieuw talent. In plaats van op zoek te gaan naar andere coureurs, verschijnt het ook in 2019 met Romain Grosjean en Kevin Magnussen aan de start.

Hoewel Haas F1 hiermee feitelijk zijn VF-19 heeft onthuld, hoeven we voorlopig niet te nauw te letten op de vormen van de wagen. Immers, het team wil voorafgaande aan het seizoen niet teveel aerodynamische stukken prijsgeven aan zijn concurrenten. Wel zien we de bredere, “simpelere” voorvleugel en de kleinere achtervleugel.