Goh, Tesla op Autopilot crasht

Het is immers ook geen volledig zelfrijdende auto.

Eerder al werd bekend dat de BOVAG pleit voor invoering van rijhulpsystemen tijdens examens en voor een betere uitleg bij aflevering van de auto’s met deze systemen en dat blijkt niet voor niets.

De bestuurder van een Model 3 had blijkbaar ook niet door dat het gaat om hulpsystemen en ging er vanuit dat Autopilot compleet autonoom zijn werk zou doen. Dan kun je natuurlijk best even kijken hoe het met je hond gaat op de achterbank. Dat bleek echter geen succes en hij parkeerde zijn EV bovenop, of beter gezegd:onderin, een politiewagen.

De politiewagen in kwestie schermde op 7 december een stilstaande auto af voor overig verkeer op de snelweg I-95 in de Amerikaanse Staat Connecticut. De auto met pech was op de linkerbaan van de snelweg stilgevallen. Het inzetten van de complete licht en geluidsshow van de politiewagen met gevarenlichten en licht- en geluidssignalen mocht niet baten.

Een Tesla Model 3 knalde er bovenop en raakte ook de wagen met pech. Verklaring: de Autopilot stond aan en de bestuurder vond het een goed idee zijn viervoeter op de achterbank te controleren. Wellicht was de bestuurder niet heel slim, hij had zijn auto namelijk voorzien van een kentekenplaat ‘MODEL3’ voor het geval hij vergat welk model hij had gekozen. De politie keurde zijn actie eveneens niet goed en stelde een proces-verbaal op voor roekeloos rijden en het in gevaar brengen van anderen.

De Senator van Connecticut, Richard, Blumenthal, geeft aan dat autonome voertuigen ondanks de goede ontwikkelingen nog niet klaar zijn om veilig te worden ingezet. Hij vindt dan ook dat er moet worden opgetreden om ervoor te zorgen dat het volk wordt beschermd tegen de autonome voertuigen tot veiligheid kan worden gegarandeerd.

Veel bestuurders begrijpen blijkbaar nog niet dat ‘autopilot’ bij Tesla niet hetzelfde betekent als dezelfde stand bij je vliegsimulator. Tesla’s Model 3 maakt gebruik van hulpsystemen voor autonoom rijden op level 2. Dit houdt in dat remmen en gasgeven automatisch kan maar de bestuurder actief op moet letten. Hands-on controleert of de bestuurder deze verantwoordelijkheden ook neemt.

Constante aandacht van de bestuurder blijft natuurlijk voorlopig vereist. Aan de foto’s te zien is deze Model 3 afgeschreven en mag Musk weer een streepje zetten. Tesla heeft wel aangekondigd dat zij volgend jaar de eerste volledig autonome wagens op de weg gaan zetten.

Fotocredit: Connecticut State Police