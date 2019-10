Vergelijk: Hyundai Kona Electric vs Kia e-Niro vs Tesla Model 3

Drie elektrische auto's onder de dit jaar nog magische grens van €50.000, maar welke moet je kiezen? We namen ze alledrie mee om dit trio eens goed te kunnen vergelijken.

Bijtelling, het is een wonderlijk fenomeen. In een wereld waarin elektrische auto’s steeds bereikbaarder geprijsd worden kiezen we massaal voor datgene wat ons het minste raakt in de portemonnee. Neem bijvoorbeeld de Tesla Model 3, die recent de best verkochte auto in ons land werd. Dat is echt niet omdat het een auto is die massaal door particulieren wordt aangeschaft, het heeft alles te maken met zakelijke rijders die zo min mogelijk bijtelling willen betalen. Zo min mogelijk geld naar de schatkist, want dan kunnen we een weekendje per jaar extra naar Center Parcs.

Maar de voordelen gaan afgebouwd worden, de komende jaren gaan we langzaam maar zeker zien dat de elektrische auto belast gaat worden zoals nu auto’s met verbrandingsmotoren belast worden. De reden is simpel: die eerder genoemde schatkist moet wel vol blijven stromen. En als het volk gebruik maakt van de voordelen, betekent dat minder geld en dunnere blauwe enveloppen.

Wil je dus nog je voordeel doen met een bijtelling van 4% over de eerste €50.000 euro, dan zul je dit jaar nog een auto moeten gaan leasen. Nu zijn er best een paar alternatieven te bedenken voor dat geld, maar navraag bij onze vrienden van Mobility Service Nederland leert dat de populairste auto’s op dit moment de Tesla Model 3, Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro zijn. En dus zetten we die naast elkaar in dit vergelijk.



Om te beginnen de oude bekende, omdat dat de goedkoopste is van het stel. De Hyundai Kona Electric reden we eerder al eens. Met een aanschafprijs van €41.595 en een leaseprijs vanaf 498 euro (60 maanden, 10.000 kilometer per jaar) komt de netto bijtelling uit op minstens €53 per maand. Dat maakt de Kona Electric ook in maandlasten het goedkoopst. Eerlijk is eerlijk, dat merk je ook. Met name het interieur is niet het meest sexy interieur van dit trio elektrische auto’s.



Rijden doet de Hyundai Kona Electric prima. Niet superspannend, maar zeker vlot op de eerste meters en de auto voelt over het algemeen gewoon goed aan. Net zoals de Kia e-Niro dat doet trouwens. En dat is niet heel verwonderlijk, want technisch zijn de auto’s zeer nauw aan elkaar verwant. De aandrijflijn is zelfs identiek, met een 64 kWh batterij, gekoppeld aan een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De 0-100 leg je af in 7,6 seconden met de Kona, de e-Niro is 0,2 seconden langzamer. De topsnelheid bedraagt 167 kilometer per uur voor beide Koreanen.



Ook de range is nagenoeg gelijk, de realistische range is ongeveer 400 kilometer, WLTP wordt er 449 opgegeven voor de Hyundai Kona Electric, terwijl de Kia e-Niro 455 kilometers zou moeten kunnen halen. Laden duurt wel iets langer met de Kia, 10,5 uur voor een volledig opgeladen accu versus 9,5 uur voor de Hyundai, als we uitgaan van een 32 ampere 7,4 kW thuisaansluiting. Snelladen van 10 naar 80% doet de Kia weer sneller, namelijk in net geen 45 minuten, terwijl de Hyundai daar net geen 55 minuten over doet. De verschillen zijn waarschijnlijk te zoeken in de softwarematige afstelling van de batterijen, en hoe Kia en Hyundai deze willen optimaliseren voor maximale levensduur.



De Kia e-Niro voelt met name in het interieur net even wat hoogwaardiger aan. Net iets minder grijs, hard plastic, net een wat fraaier stuurwiel, net iets fijnere bekleding, net iets meer premium dan de Hyundai. Dat is ook meteen het voornaamste verschil, en daardoor is de Kia e-Niro nét iets duurder dan de Hyundai. Vanaf €42.510 kun je de e-Niro kopen, leasen bij Mobility Service Nederland kan vanaf €579 euro gelijke contractduur als de Hyundai. De netto bijtelling bij tenaamstelling in 2019 komt neer op minstens €54 euro.



En dan is er nog die derde speler: de Tesla Model 3 is publiekslieveling op dit moment en het is ook wel een beetje te begrijpen dat dit het geval is. De vanafprijs van €49.998 euro voor een auto die standaard al aardig wat leuke goodies aan boord heeft, waaronder AutoPilot, is verleidelijk en valt net binnen de magische 4% grens. Leasen kun je de Model 3 vanaf €593 euro met een netto bijtelling dit jaar vanaf €84 euro per maand.

Ook rijden doet de Tesla goed. Om te beginnen is het onderstel iets verfijnder en een stuk dynamischer, maar de auto is ook sneller: naar 100 sprinten kost 5,6 seconden en de topsnelheid van de Model 3 is 225 km/u. Dat is te danken aan de iets hogere prestaties van de elektromotor die de achterwielen aandrijft: 175 kW en 238 pk zijn voorhanden. Het enige waar de Tesla het qua rijden moet afleggen is de range: de Standard Range Plus heeft een realistische range van ongeveer 350 kilometer (409 WLTP). De batterij is dan ook iets kleiner, met een bruikbare batterij van 50 kWh.



De Tesla Model 3 rijdt wel een stuk leuker en bovendien is de snellaadtijd flink korter: 80% batterij is een kwestie van 26 minuten wachten als je een snelle lader voorhanden hebt. De accu thuis volledig opladen kost 8 uur. Daar staat wel tegenover dat je met het bedienen via de tablet in het dashboard moet kunnen houden. Iets wat ik nog altijd lastig vind.

Welke moet je dan kiezen? Het antwoord is niet eenduidig. Eigenlijk is er voor ieder wat wils, afhankelijk van je eisen. Zo goedkoop mogelijk? Zo sportief mogelijk? Of liever een wat hoogwaardiger afwerking? Kijk de video om te ontdekken wat voor jou de beste keus is!