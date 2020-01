PSA op de handrem in 2019

En dan niet in een bochtje met een Saxo VTS.





Januari is traditioneel de maand dat alle verkoopcijfers binnenrollen. In Nederland is het vrij eenvoudig, er wordt simpelweg gekeken naar het aantal kentekenregistraties. Wereldwijde verkoopcijfers duren meestal wat langer. De dames en heren van de adminstratie hebben natuurlijk ook nieuwjaarsborrels.

De cijfers van PSA zijn binnengekomen en om maar meteen met de deur in huis te vallen, de verkoopcijfers zijn niet denderend te noemen. Althans, als we ze vergelijken met die van vorig jaar. In totaal gingen de verkopen er meer dan 10% op achteruit. Er werden ‘slechts’ 3,49 miljoen auto’s verkocht, tegen 3,88 miljoen in 2018.

Nummer 3 van Europa

Nu moeten we eerlijk zijn, in 2018 was er ook sprake van een record. In Europa gingen de verkopen er met 2,5% op achteruit. Met name Opel was verantwoordelijk voor die daling, want Opel ging onderuit met 6,4%. Uiteraard gaat het om Opel en de identieke Vauxhall modellen. In Europa is PSA het derde grootste concern. Bovenaan staat de Volkswagen Group en de Renault-Nissan-Mitsubishi alliantie claimt de tweede plaats, alhoewel Renault morgen pas de exacte cijfers bekend maakt.

Stijging DS Automobiles

Dit soort cijfers zijn vaak ook meetmomenten. Zo is de nieuwe 208 net op de markt en de verkopen van die bestseller moeten nog op gang komen. Citroen deed het wereldwijd niet denderend, maar deed goede zaken in Europa. Een ontwikkeling die er zwaar in hakt bij PSA: in China, Latijns-Amerika en het midden-oosten halveerden de verkopen. Een verrassing is DS Automobiles. De focus op crossovers lijkt goed uit te pakken. DS zag zijn verkoopaantallen met dik 17% stijgen naar meer dan 62.000 auto’s.

Opel

Dat het met Opel even niet zo lekker loopt is logisch. Er moeten wat GM-modellen uitgewerkt worden en de nieuwe PSA-techniek moet nog geïmplanteerd worden. Diverse Opels zijn uit productie genomen of zullen binnenkort volgen. Tevens kunnen we natuurlijk nieuwe Opels op PSA-basis verwachten, zoals met de populaire Crossland X en Grandland X het geval is.

Europees megaconcern

Voor volgend jaar wordt het overigens een uitdaging om niet de tweede grootste te worden van Europa. PSA en FCA zijn nu aan het fuseren. Met de vele Europese merken moet het wel heel gek lopen willen zij niet Renault voorbij streven.