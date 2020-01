Tesla onthult geheimzinnig, nieuw en klein model

Maar wat is het eigenlijk?





Een dag geen Tesla-nieuws, een dag niet geleefd. Het merk weet de tongen goed los te krijgen. Nice. Wat dat betreft is het enorm indrukwekkend wat ze voor elkaar hebben weten te boksen in relatief korte tijd.

De afgelopen weken hebben bij Tesla in het teken gestaan van China. De Amerikanen hebben daar een gigafactory geopend. Dat niet alleen, Tesla heeft er in het geniep een nieuw model onthuld

Kleine Tesla

Het gaat om een aanzienlijke kleinere Tesla. Aan de voorkant zien we duidelijke invloeden van de Tesla Model Y. Echter, na het voorwiel is het een compleet andere auto. Sowieso is duidelijk dat het nieuwe model aanzienlijk kleiner is.

Presentatie document

De afbeelding van deze Tesla zat in het presentatiedocument (bekijk ‘m hier!) dat hoge poncho’s konden bekijken tijdens de bekendmaking van de plannen die Tesla heeft met China.

China

Ook kan het het geval zijn dat het een auto is die in China ontwikkeld gaat worden en dat de productie ook in het Aziatische land gaat plaatsvinden, om later de VS, Europa en de rest van de wereld aan te doen.

Via: abacusnews.com