12 pepe’R’-dure Volkswagens op een rij

Ja, de Golf R kennen we nu allemaal, maar welke auto's zijn er nog meer? Team AB zocht het voor je uit!

De grootheidswaanzin van Ferdinand Piëch kende geen grenzen rond de millenniumwisseling. Bijna alles wat hij aanstuurde was prestigieus, bijzonder omslachtig, duur, technisch hoogstaand en eigenlijk nergens voor nodig, behalve het opbouwen van een bepaald imago.

Zo kreeg Audi bijvoorbeeld ein-de-lijk wat meer schwung in de vorm van de TT, A8 W12 en RS4. Er mochten snelle Skoda’s (vRS) en Seats (Cupra) komen, maar de grootste transformatie onderging Volkswagen. Auto’s als de 1L, Phaeton en Touareg waren modellen waar Opel of Renault zich niet aan gingen branden (alhoewel die respectievelijk een Speedster en Clio V6 in de aanbieding hadden). Het enige wat Volkswagen in die tijd was, was sportief. Fijne allrounders voor het dagelijkse gebruik. ‘Klasse fur die Masse”, noemde Piëch het. Om aan te tonen dat Volkswagen óók op sportief gebied wat te vertellen had, ging het merk zich daar ook op richten. Het begon allemaal met de New Beetle RSi. Deze auto moest de nieuwe vaandeldrager worden op het gebied van sportiviteit van het merk Volkswagen. Omdat de auto teveel afweek van de reguliere Beetle, werd ie gebouwd door Volkswagen Individual, een aparte subdivisie van Volkswagen.

Hun product, de Beetle RSI, was naar Volkswagen maatstaven behoorlijk buitenissig. De auto kreeg de bodykit mee van de New Beetle Cup raceauto. De motor was een 3.2 liter grote VR6 met 24 kleppen, goed voor 225 pk. Deze werden via een zesbak overgebracht op alle vier de wielen middels een Haldex koppeling. Niet alleen het exterieur was compleet anders, ook het interieur was met zijn racekuipen en rood leder totaal afwijkend. Dit alles maakte de New Beetle RSI schreeuwend duur, alhoewel de 250 exemplaren in no time waren uitverkocht.

Het was aanvankelijk de bedoeling om een complete lijn ‘RSi’-modellen te lanceren. Er gingen de wildste geruchten rond. Zo zou er een Lupo RSi en Golf RSi verschijnen. Beide met exotische techniek en hoogstaande prestaties. Vanwege het lange uitblijven van die modellen werden de verwachtingen (te) hoog gespannen. In 2002 werd er een nieuwe divisie opgericht: Volkswagen R GmbH. Dit is weer een onderdeel van de Volkswagen Individual-divisie, welke uit drie subdivisies bestaat:

1. Volkswagen Individual

Een beetje verwarrend, maar Individual werd natuurlijk behouden. Wilde je een aparte kleur leer of een afwijkende lakkleur, dan kon je bij Volkswagen Individual terecht. De prijzen waren niet mals, maar de auto werd ‘afgebouwd’ bij Individual. Dus het was niet alleen een andere kwaliteit lak of leer die je kreeg, je betaalde voornamelijk voor de complexere assemblage.

2. Product Impulses

Deze afdeling houdt zich bezig met kleine series. Afwijkende auto’s die in te kleine aantallen worden gemaakt om voor VW rendabel te zijn, maar wel een kleine en specifieke vraag voor is. Denk aan modellen als de Polo GTI Cup Edition uit 2006 of de Volkswagen Touareg W12 Exclusive. Ook de Volkswagen ‘Cross’-modellen komen bij Volkswagen Product Impulses vandaan.

3. Volkswagen R

Het onderwerp dat we vandaag gaan behandelen. De Volkswagen ‘R’ modellen staan helemaal bovenaan. Qua luxe, prestaties en laten we eerlijk zijn: prijs. Over het algemeen zijn ze namelijk kneiterduur. Daar krijg je natuurlijk wel wat voor terug, maar je moet wel gek zijn op het ‘VW’-logo in de grille. De producten worden aangeboden voor bedragen waar je bij BMW, Audi of Mercedes-Benz ook prima kunt shoppen.

Dus hier zijn ze eindelijk, dit zijn de gaafste Volkswagen ‘R’ modellen:

Volkswagen Golf IV R32 (1J) (2002 – 2003)

De auto waarmee het allemaal begon. De Golf R32 was eigenlijk een doorontwikkeling van de New Beetle RSI. Zelfde motor, zelfde bak, zelfde onderstel. Het uiterlijk was iets minder uitbundig, maar wel lekker discreet dik. De auto groeide mede daardoor snel uit tot een cultheld. De 3.2 liter motor was goed voor 241 pk, waarmee je in 6,6 seconden naar de 100 km/u kon sprinten. De topsnelheid bedroeg een niet misselijke 247 km/u. In 2003 kwam er een nieuwe transmissie beschikbaar, de DSG. Tegenwoordig is zo’n transmissie gemeengoed, maar in 2003 had alleen de (technisch identieke) Audi TT 3.2 quattro zo’n bak. Van de eerste generatie werden veel meer exemplaren verkocht dan verwacht: 14.000 stuks. Mocht je daar eentje van willen hebben als occasion, bekijk dan dit specifieke R32-aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Volkswagen Golf V R32 (1K) (2005 – 2008)

De tweede generatie R32 kreeg de handen iets minder makkelijk op elkaar bij de liefhebbers. Ten eerste het uiterlijk, dat was minder dik dan bij de eerste generatie. De centrale uitlaten maakten de auto optisch smaller en de chromen grille was wel erg kitscherig. Van de Golf IV was er geen fatsoenlijke sportieve uitvoering, terwijl de Golf V GTI juist een enorme indruk had gemaakt. Die auto was goedkoper, ook al erg leuk en de 2.0 TFSI motor was eenvoudiger te kietelen waardoor het snelheidsverschil ook teniet werd gedaan. Toch is de Golf V R32 een meer dynamische auto dan de Golf IV R32. Het onderstel met onafhankelijke achterwielophanging is véél beter dan de torsie-as constructie van de Golf IV. Ook was de Golf V R32 marginaal sneller naar de 100 km/u, een tiende om precies te zijn (6,5 sec.). De topsnelheid was nu begrensd op 250 km/u.

Volkswagen Passat R36 (B6) (2008 – 2010)

Met de Passat R36 wilde Volkswagen R GmbH het succes naar boven uitbreiden. Een logische keuze, want daar zijn de marges wat groter. De Passat R36 was in technisch opzicht voor een groot gedeelte gelijk aan de Golf V R32. Het slagvolume van de motor werd vergroot naar 3.6 liter, waardoor de VR6 nu precies 300 pk leverde. Een aparte bodykit en luxe/sportief interieur maakte het geheel af. Het was in commercieel opzicht een lastige propositie. Mensen met het geld van een Passat R36 konden ook een Audi S4 of BMW 335i kopen, wat ze ook deden. Wel werd de motor en transmissie van de Passat R36 gebruikt voor de Artega GT.

Volkswagen Touareg R50 (7L) (2008 – 2010)

In plaats van een klasse lager kijken, mikte Volkswagen juist nog wat hoger. Ondanks dat de Touareg een dure Volkswagen was, verkocht de auto absoluut niet onaardig. En het waren niet zozeer de basismodelletjes die goed verkochten. De V8 benzine en V10 diesel motor bleken erg populair. Zo populair dat Volkswagen met diverse prestigieuze topmodellen op de proppen kwam. De eerste was de W12 Sport, gevolgd door de W12 Exclusive (drie keer raden welke divisie daar verantwoordelijk voor was). Uiteindelijk mocht Volkswagen R GmbH ook zijn plasje over VW’s terreinauto doen en het resultaat was de ‘Touareg R50 TDI’. De basis was de V10 TDI, maar de motor werd gekieteld naar ongelooflijke waarden: 350 pk en 850 Nm zijn nog steeds indrukwekkende cijfers voor een dieselmotor. Dankzij het bizar hoge gewicht van meer dan 2.600 kilogram was de Touareg R50 in rechte lijn ongeveer even snel als een Golf V GTi.

Volkswagen Golf R (5K)

De overgang van Golf V naar Golf VI was bij veel modellen meer een ingrijpende facelift dan daadwerkelijk een nieuw model. De Golf VI kreeg een nieuw uiterlijk en een nieuw interieur, maar de technische basis (het platform) was identiek, uit kostenbesparing. Bij de ‘R’-versie van de Golf waren de verschillen groter. Het platform was weliswaar gelijk, maar de 3.2 VR6 werd vervangen door een 2.0 TFSI motor, waardoor de auto gekscherend ‘R20’ genoemd werd. Dat gebeurde niet, het werd simpelweg ‘Golf R‘. De motor leverde 270 pk en 350 Nm. In combinatie met de DSG-transmissie knalde je in 5,5 seconden naar de 100 km/u. In een Golf!

Volkswagen Scirocco R

De Golf had in die tussentijd ook een sportief broertje, de Scirocco. Ook van deze auto kwam er een ‘R’-variant. Om kannibalisme te voorkomen werd de Scirocco iets anders in de markt gezet. De Golf was de ultieme allrounder, de Scirocco R was voor de enthousiasteling. De motor was identiek, maar leverde met 265 pk vijf hele paarden minder. Dat was op zich geen probleem, want de Scirocco R had níet de beschikking over het 4-Motion systeem. Vanuit stilstand was de Scirocco R langzamer, maar in de bochten was de coupé lichtvoetiger.

Volkswagen Polo R WRC Street (6R) (2013 – 2015)

Jazeker, Volkswagen R GmbH heeft zelfs een homologatiemodel gebouwd. Het resultaat was de Polo R WRC Street. Zoals de naam suggereert is dat een straat-variant van de Polo WRC-rally auto. Er werd voorgeschreven dat Volkswagen 2.500 exemplaren ervan moest bouwen ter homologatie. De rallyvariant had een 1.6 turbomotor met sequentiële transmissie en vierwielaandrijving. De straatuitvoering was beduidend anders: een tweeliter TSI (220 pk) met voorwielaandrijving met een handgeschakelde zesbak. De motor was overigens geen licht gekieteld Golf GTI-blok, maar een ernstig teruggetuned Golf R blok. Hierdoor is het relatief eenvoudig om enorm veel vermogen eruit te halen. Daarom is de auto geliefd bij tuners als MTM, B&B en ABT Sportsline.

Volkswagen Golf VI R Cabriolet

Dit is echt een rare variant en precies de reden waarom merken gebruik maken van een subdivisie. De Golf VII was al sinds eind 2012 te vinden in de Nederlandse showrooms. Het komt wel vaker voor dat een cabrio-versie op basis van de oude nog een tijde mee moet, en met de Golf was dat niet anders. Het opmerkelijke was dat er zelfs na het verschijnen van een nieuw model, in 2013 alsnog een topmodel van de oude kwam. De Golf R Cabriolet kreeg de aandrijflijn van de Scirocco, dus een 265 pk sterke TSI met voorwielaandrijving (de Cabrio is nooit met 4-Motion leverbaar geweest). De Golf R Cabriolet bleef tot 2015 in productie.

Volkswagen Golf VII R (5G)

Met deze generatie van de Golf R werden er behoorlijke stappen gezet. De auto stond op het nieuwe ‘MQB’-platform waardoor de chassis-engineers meer mogelijkheden hadden om er een prettige rijdersauto van te maken. Met dank aan de leidinggevende kwaliteiten Jost Capito, onderstelfluisteraar bij Ford RS en daarvoor BMW, resulteerde dat in een uitstekende allrounder. Niet de scherpste hatchback die je kan kopen, maar eentje voor alle omstandigheden. Zie het al een soort 911 Turbo in hatchback vorm. De 4 uitlaten zijn natuurlijk te kansloos voor woorden onder een viercilinder. De motor was echter wel zeer krachtig: 300 pk en 380 Nm zijn topwaarden. In combinatie met de DSG-transmissie kon je in minder dan vijf seconden de 100 km/u halen.

Volkswagen Golf VII R Variant (5G)

In Noord-Europa zijn we gek van snelle stationwagons. De combinatie van dagelijkse inzetbaarheid en voldoende snelheidspotentieel zijn geweldig. Mama blij, want veel ruimte voor het kroost, en papa heeft iets om over op te scheppen in de kroeg. In technisch opzicht is de Golf R in stationwagon-trim gelijk aan de hatchback. Dankzij het iets hogere gewicht duurt de 0-100 km/u nu 5,1 seconden. De topsnelheid is gelijk. Dankzij de iets betere stroomlijn van de Variant zou deze iets sneller de begrenzer inlopen dan de hatchback.

Volkswagen Golf R360S (5G)

Volkswagen was zelf al links en rechts aan het kijken naar een model bóven de Golf. Zo zagen we in 2014 de Golf R400 concept. In technisch opzicht was het mogelijk, maar net op dat moment kwam de wereld erachter dat Volkswagen heel graag deed aan jokken, liegen, fabuleren, om de tuin leiden, sjoemelen, huichelen, bedonderen, misleiden en het in de luren leggen van de autoriteiten. Dat was net niet het moment om met een 400 pk sterke Golf te komen. Met name voor de Zwitserse importeur erg jammer, want dat soort modellen scoren daar erg goed. Als doekje voor het bloeden kwam de importeur op de proppen met de Golf R360S. Deze was gebaseerd op de Golf R, maar had 360 pk en 460 Nm. De Golf R360S was significant sneller, met een topsnelheid van 265 km/h. Er zijn 155 hatchbacks gebouw en 55 stationwagons.

Volkswagen Golf R Performance Pack Akrapovic

In 2017 werd de Golf VII voorzien van een facelift en ook de Golf R werd vernieuwd. Dankzij wat kleine tweaks leverde de motor nu zelfs 310 pk. Ten opzichte van een Focus RS, M140i, RS3 of A45 AMG niet wereldschokkend, maar meer paardenkrachten zijn nu eenmaal altijd welkom. Het Golf R400-project bleef nog steeds ‘on hold’ staan, maar je kon je Golf R nu uitrusten met diverse performance-goodies. Denk aan een Akrapovic-uitlaat, remmenupgrade, dakspoiler en het verwijderen van de begrenzer, waardoor de Golf R hatchback 267 km/u kan halen en de Golf R Variant zelfs 270 km/u. Onlangs is het vermogen van 310 pk teruggeschroefd naar 300 pk vanwege de WLTP-regeling. Ook is een een driedeurs niet meer mogelijk en ook de handbak werd geschrapt.