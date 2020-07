Golf R-Line maakt jouw vinex-wijk onveilig

De Golf R-Line is net even wat sportiever en dynamischer voor hen die een GTI, GTE of GTD een stap te ver is.

Vroeger was het leven zo makkelijk. Je kocht gewoon een auto die je wilde met eventueel een paar opties en accessoires. Dat was het. Tegenwoordig gaat alles anders. Auto’s worden gelased, gedeeld, gehuurd of geleend.

Sportpakketjes

Je zou denken dat we daardoor in minder opvallende auto’s gaan rijden, er is immers minder reden tot ‘trots’ voor de auto. Maar niets is minder waar. Naast de vermalijde SUV zijn we van nog iets helemaal gek: sportpakketjes! Deze paketten zijn veelal minder sportief dan ze klinken. Je krijgt een kek bumperpakketje, dikke velgen en sportstoelen, meestal. Een van de populairste van dit genre is de Volkswagen R-Line.

Ter vergelijk: géén R-Line

Volkswagen Golf R-Line

Dit zijn geen Volkswagen R-modellen, maar hebben wel wat uiterlijke kenmerken en R-logo’s. Dus bijna hetzelfde dus. Althans: voor de buurman. Groot nieuws: er is nu een Golf R-Line! Het is nu een volwaardig model in de line-up, geen pakketje dat je bovenop je Highline of Comofrltine Business moest bestellen.

Ter vergelijk, deel II: géén R-Line

Best smakelijk

Op zich zijn de meeste ingrediënten van de dynamische Golf best smakelijk. De auto is subtiel verlaagd met 15 millimeter. Tegelijkertijd krijg je 17″ lichtmetalen velgen (model: ‘Valencia’) die wielkasten iets beter vullen. Daarnaast krijg je ook een unieke grille, dikker bumpers met hoogglans zwarte details, LED-koplampen en LED-achterlichten. Omdat de verschillen subtiel zijn, hebben zijn de twee bovenstaande foto’s van een gele normale Golf.

Wél een Golf R-Line

R-Badges

Oh, en we mogen niet vergeten dat het geheel wordt afgemaakt door een diverse badges op het zijscherm, in de grille en op de achterklep. In het interieur wordt de sportieve Golf ook smaakvol sportief aangekleed middels topsportstoelen (bekleed in Sardegna en Art Velours), een R-Line sportstuurwiel, zwarte dakhemel en Carbon Grey afwerkingsaccenten. Standaard heb je een digitale cockpit. Verder is de Golf R-Line behoorlijk compleet uitgerust met items die op mindere Golfs niet (standaard) aanwezig zijn. Denk aan een licht- en regensensor, dimmende binnenspiegel, climatronic, adaptive cruise control, Lane Assist en een groot navigatiesysteem ‘Discover Pro’.

Wél een Golf R-Line

Motoren en prijzen

De Golf R-Line is te besteklen met diverse motoren. Instappen doe je met de 1.5 TSI met 130 pk, deze keuze 33.715 euro. Een stapje hoger staat de 1.5 TSIe met 150 pk, deze kost 38.812 euro, maar heeft standaard een automaat. Dat geldt ook voor de Golf R-Line met 2.0 TDI motor met 150 pk, die 42.440 euro kost.

Wél een Golf R-Line

De Golf R-Line is per direct te bestellen en wordt vanaf augustus 2020 geleverd aan eigenaren waarvan hun blijdschap grenst aan het hondsdolle.