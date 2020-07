Duitse Challenger Widebody is über-bruut

De Duitse Challenger laat zien hoe het ook kan.

De Dodge Challenger komt geregeld voorbij op de pagina’s van Autoblog en Autojunk, ondanks dat de auto niet in Nederland leverbaar is. Het is een beetje de laatste auto die briljant én hopeloos is.

Hopeloos en briljant

Dat zullen we even kort toelichten. De auto is namelijk behoorlijk verouderd en op heel vlakken ‘kan’ de auto eigenlijk niet meer. Denk aan infotainment, features, veiligheid, verfijning, afwerking, materiaalgebruik, duurzaamheid, efficiency en NVH. Maar het mooie is, voor de Challenger maakt dat niet uit. De hopeloos oude auto scoort nog altijd erg goed. Een Challenger moet snel zijn, er briljant uitzien en weinig kosten. Succes gegarandeerd, ook na 12 jaar.

Duitse Challenger?

En daar voldoet de Challenger ruimschoots aan. Omdat de auto vrij goedkoop is en er veel ruimte is voor verbetering, zijn er veel tuners die zich bezighouden met de Challenger. Veelal van Amerikaanse komaf, maar vandaag behandelen we een Duitse tuner. Het gaat dit keer niet om Geigercars, een Duitse specialist in USA auto’s. Nee, vandaag gaat het om de tuner NAP Sportauspuff Manufaktur.

Uitlaten

Zoals de naam al doet verklappen is het een tuner die gespecialiseerd is in uitlaten, maar ze doen meer. Daarvoor hebben ze misschien wel de best mogelijke uitvoering van de Challenger uitgekozen. Je zou kunnen denken dat het om een Hellcat gaat. Maar nee, de auto in kwestie is een Challenger R/T Scat Pack Widebody.

375 pk

Dus geen dikke SRT, Hellcat, Redeye of Demon. Het voordeel: deze Duitse Challengert R/T heeft een geweldige 5.7 liter grote Hemi V8 en is derhalve lekker goedkoop (mits niet op NL-kenteken). De motor levert 375 pk en 548 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak van Tremec. In principe is dit perfect om de Muscle car-ervaring te beleven.

Carbon

In dit geval is de Duitse Challenger Widebody voorzien van diverse carbon onderdelen onder de achterbumper en uiteraard de verplichte splitter. Ook de ducktail, spoiler en side skirts zijn van carbon. De auto is voorzien van 22 inch velgen van de firma Vossen. Ze zijn bronskleurig en staan uitstekend onder de auto.

305/24 R22

Dat komt mede door de verlaging die precies goed is uitgevoerd, middels een schroefset. Mocht je de bandjes moeten vervangen, kun je de portemonnee trekken: de bandenmaat van het Continental SportContact 6-rubber is 305/25 R22. Achter de velgen zien we rode remklauwen met een logo van de tuner in kwestie. Oh ja, de uitlaten zijn natuurlijk nieuw en zullen ongetwijfeld voor zorgen dat de Duitse Challenger geweldig zal klinken.

Interieur

Verder heeft NAP Auspuff Manufaktur nog een nadeel van de Duitse Challenger op een Duitse wijze aangepakt: het interieur. Dat is op zich niet heel erg, want de Challenger is goedkoop. Maar NAP Auspuff Manufaktur laat zien dat je met wat nieuw leer en alcantara de ambiance van de cockpit enorm kunt verbeteren.

Ook de hemel is van alcantara. Het ruitenpatroon van de stoelzittingen komt terug op de vloermatten. Kortom, een paar zorgvuldig gekozen upgrades die de briljante Challenger iets minder hopeloos maakt.

