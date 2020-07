De coolste Continental gaat nu al uit productie

Helaas moeten we binnenkort afscheid nemen van de coolste Continental aller tijden. Als we nu eens heel hard met zijn allen gaan zeuren. Of er daadwerkelijk eentje kopen.

Er heerst een ware crossover-gekte over de hele wereld. Op het moment dat we met zijn allen zuiniger, schoner en efficiënter moeten gaan rijden, besluiten we en masse te kiezen voor de minst zuinige, schone en efficiënte manier. Om met Jord kelder te spreken: “dat is raarrrr.”

Marathon

Alsof je de marathon wil gaan lopen op een dieet van filterloze Gauloises, Whoppers en Ketel 1. Het is gewoonweg het verkeerde uitgangspunt. Het begint een beetje waanzin te worden. Het grote probleem is dat het niet alleen een trend is in Nederland, wereldwijd kiest men voor de crossover, SUV of CUV (Crossover Utility Vehicle).

Crossover

Voor veel merken met slechts een paar modellen is de crossover een uitkomst. Merken als Porsche, Lamborghini, Rolls-Royce en Bentley hebben nog nooit zoveel auto’s verkocht. Maar dit zorgt voor veel merken ook dat hun normale ‘echte’ auto’s veel minder goed verkopen. In dit geval is het einde daar voor een van de gaafste en coolste auto’s van het moment, de Continental.

Lincoln Continental

We bedoelen niet de Bentley Continental GT, die blijft nog wel eventjes. Nee, we doelen op de Lincoln Continental. Deze opereert een trede lager dan de Bentley Continental, maar de Lincoln is wat ons betreft de coolste Continental. Ford heeft Lincoln de afgelopen jaren een zeer grondige make-over gegeven.

Cool

Geen Fords met een chromen randje en velours bekleding, maar zelfstandige modellen met hoogwaardige techniek en bijzondere styling. Geen faux-sportieve en quasi-dynamische verschijning, maar juist bijzonder statige en elegante voitures. Hoe cool is dat? Het resultaat was zeer geslaagd en het blijft jammer dat we ze hier niet kunnen krijgen. Niet dat men in Europa wel warm loopt voor grote sloepen zonder Duitse badge, helaas. Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen.

Vers

De coolste Continental van het moment is nog heel erg vers. De auto werd in 2015 als concept ten toon gesteld en kwam in 2016 op de markt. Helaas heeft Ford bekend gemaakt na dit modeljaar te gaan stoppen met de Lincoln Continental. Al na vier jaar wordt de stekker getrokken uit een van de gaafste limousines van dit moment, aldus Autonews.

1.845 exemplaren

De reden is overigens heel erg logisch: ze werden niet voldoende verkocht. In 2019 vonden slechts 1.845 Continentals een nieuw baasje. Daarmee was het de op één na slechtst verkochte Lincoln. Die titel gaat naar de extreem smaakgevolige Lincoln MKT, waarvan we dachten dat ‘ie al langer van de markt was gehaald. Dat klopt ook, maar in de VS staan er nog nieuwe 2019 MKT’s bij de dealers.

Alleen maar SUV’s

Als de coolste Continental anno 2020 uit productie gaat, bouwt het merk alleen nog maar SUV’s. Ook Ford verkoopt in e VS straks alleen nog maar SUV’s, op de Mustang na. Daarmee staat Ford niet alleen, want ook Buick gaat voor een SUV-only model line-up. In de afgelopen maanden zijn er al een aantal sedans uit productie gegaan waarvoor geen opvolger klaar staat. Denk aan de Lincoln MKZ, Lexus GS, Acura RLX en Chevrolet Impala.

De enige Lincolns die overblijven:

Corsair:

Nautilus:

Aviator:

Navigator: