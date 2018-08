Google-honcho laat speciale Roller bezorgen in Pebble

De brood-afficionado heeft weer toegeslagen.

Het is tegenwoordig best handig om een beetje goed te zijn met de nullen en éénen waarmee onze computers en aanverwanten (voorlopig) met elkaar spreken. Johan Derksen zegt dat de makkelijkste manier om miljonair te worden is om onder de lat van een goal te gaan staan en je een weg naar de eredivisie en daar voorbij te keepen. Maar ik weet het niet zo zeker. Ik zou zeggen: vergeet gewoon dat tientallig stelsel, verplaats jezelf naar Silicon Valley en de miljoenen liggen voor het oprapen.

Google-honcho Benjamin Treynor Sloss is een man die dit ook begrepen heeft. Wat relevanter is voor ons autoliefhebbers: hij is er niet vies van de klinkende munt die hij verdient met zijn ongetwijfeld grafsaaie nerd-baan bij Google (hij verzon er de term Site Reliability Engineering, dat zegt wel genoeg denk zzz…zzz) om te zetten in een ontzettend spannend wagenpark. Tsja, zo moet je op een bepaalde manier altijd de balans zoeken in je leven die voor jou werkt.

In het verleden schreven we al eens over Benji toen hij de noodzaak voelde zichzelf te bewijzen tegenover internet tough guys die niet wilden geloven wat voor geweldige auto’s hij in bezit had. De toetsenbordridders daagden Sloss uit om foto’s te nemen van zijn bolides met een brood op de motorkap als bewijsmateriaal. Sloss(‘ ego) pakte de handschoen op ludieke wijze op, door niet alleen in te gaan op de uitdaging, maar door ook nog eens een toepasselijk brood op de kap van elke auto neer te leggen. Dus Italiaans brood op een Ferrari, crumpets op een McLaren, und so weiter. Dit soort (nu we het toch over brood hebben) droge, flauwe humor kunnen we wel waarderen op de redactie.

Dat bericht stamt echter alweer van bijna zes jaar geleden. De tijd vliegt. In de tussentijd is Benjamin gewoon doorgegaan met auto’s verzamelen. De man kocht bijvoorbeeld een Ferrari FXX K voor zijn vrouw en voegde ook een F12tdf toen aan zijn verzameling. Veel van Sloss’ auto’s zijn uitgevoerd in de kleuren geel en blauw, wat naar eigen zeggen een knipoog is naar de vlag van Modena.

V12 parking only A post shared by Ben (@yonly65) on Jul 6, 2016 at 10:13pm PDT

Maar, zoals wel vaker het geval is, zien de tweezits supercars van verzamelaars meestal niet de meeste kilometers. Als je in een gebied woont met mooie, goed onderhouden wegen kán je de moderne supercar misschien dagelijks inzetten, maar dat gaat nog altijd gepaard met de nodige praktische en financiële offers. Zodoende kopen de meeste rijkaards uiteindelijk toch ‘iets voor ernaast’, waarmee vervolgens vaak bijna alle kilometers afgelegd worden. In het geval van Sloss bleek deze rol gespeeld te worden door de Rolls-Royce Dawn (rijtest) ‘van vrouwlief’.

Benjamin is zo verknocht geraakt aan de Roller dat hij er zelf ook een wilde hebben. Maar het kon er natuurlijk niet zomaar een zijn zoals zijn vrouw die heeft. Het matchende HEMA-windbreaker-syndroom ligt dan immers op de loer. Dus ging Sloss los met het Bespoke Collective in Goodwood om een speciale Dawn te speccen. Het moest uiteraard een Black Badge worden en dan liefst uitgevoerd in zijn favoriete kleuren.

Rolls-Rizzy’s speciale divisie is met deze opdracht aan het werk gegaan en het eindresultaat zie je op bijgaande foto’s. De auto is uitgevoerd in een two-tone lak bestaande uit de kleuren Superflare en Pikes Peak Blue. Het blauw is zo genoemd omdat Bennie zo’n fan is van de gelijknamige heuvelklim. Tsja, het blijft Amerika, dus dan krijg je wat potserlijke namen naar je hoofd geslingerd, zeker als je Britten laat verzinnen wat een Amerikaan een toffe naam zou vinden. Ook het interieur is een combo van blauw en geel en de velgen hebben een geel streepje gekregen. We zijn al met al niet direct weggeblazen door de creativiteit van het Bespoke Collective, maar soit, dat de auto speciaal overhandigd is door Rolls CEO en umlaut-afficionado Torsten Müller-Ötvös in Pebble Beach is ook vast wat waard. Ben claimt in ieder geval in zijn nopjes te zijn met zijn nieuwe aanwinst.