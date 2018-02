De Ferrari’s vliegen als warme panini over de toonbank

De Italiaanse sportwagenfabrikant verkocht afgelopen jaar een recordaantal auto's.

De verkopen van Ferrari groeien gestaag. Sinds Ome Sergio met de staf zwaait zien de Italianen haast scheel van het grote aantal auto’s dat hun fabriek verlaat. Het zal Marchionne allemaal een worst wezen, want in de loop van 2017 heeft het zijn vruchten meer dan afgeworpen. Het ging zelfs zo goed met de verkopen dat Ferrari een recordaantal bolides aan de man wist te brengen.

De sportwagenfabrikant verkocht afgelopen jaar namelijk 8.400 bolides, waarmee ze het voorgaande jaar met 5 procent overtreffen. Al met al kwamen ze uit op een omzet van 2,5 miljard euro, waarmee ze zelfs een stijging van 13 procent noteerden. De uiteindelijke winst was helemaal over de top; Ferrari stond aan het einde van 2017 liefst 537 miljoen euro in het groen.

Volgens Ferrari zijn de sterke resultaten vooral te danken aan een influx in verkopen van haar V12-modellen, zoals de 812 Superfast, en een groei in de personalisering van de voertuigen.

Voor komend jaar draait Ferrari de kraan nog verder open. De Italianen willen in 2018 meer dan 9.000 auto’s verkopen en leggen de lat voor omzet ook niet bepaald laag. Ferrari wil dit jaar tenminste 3,4 miljard euro binnen zien komen.

Daarnaast liggen er voor de komende jaren nog heel wat vernieuwingen in het verschiet. Zo gaat Ferrari, net als rivaal Lamborghini, een SUV op de markt brengen, evenals een concurrent voor de Tesla Roadster.