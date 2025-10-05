Verstappen springt in de bres voor vrijheid, spreekt zich uit tegen betutteling

Onze held Max Verstappen blijkt opnieuw een echte vrijheidslievende liberaal te zijn en spreekt zich uit tegen Karenitis en betutteling.

Wat een ongelooflijke held is Max Emilian Verstappen toch ook. Met zijn Red Bull maakt hij het de oppermachtige McLarens lastig in de F1. Op de Nürburgring veegt hij de concurrentie even op in zijn eerste race. En hij spreekt zich ook nog eens regelmatig uit tegen overmatige regelgeving en betutteling.

Zelfs in de Formule 1 is deze cultuur inmiddels immers geïnfiltreerd. Coureurs mogen al geen piercings meer dragen, niet in de regen rijden, geen scheldwoorden uiten en niet meer naar gridgirls turen. Nu moeten ze van de FIA ook nog eens een koelvest dragen bij warme races. Vanaf volgend jaar wordt het in principe echt verplicht. Maar vandaag in Singapore moeten degenen die het niet willen al extra ballast meetorsen om het nadeel van degenen die het wel doen te compenseren. De FIA heeft zelfs officieel voor het eerst een ‘hittewaarschuwing’ afgegeven…

Het moet niet gekker worden. Stel je voor dat men dit had voorgesteld aan Niki Lauda, Nigel Mansell en Nelson Piquet. F1 coureurs uit de tijd dat James Bond nog mocht leven aan het eind van de film en tradwives nog gewoon echtgenotes waren. Elke twee weken trokken zij een bomvest op vier wielen met een stuur aan. Als practical joke hadden ze waarschijnlijk FISA voorman Jean-Pierre Balestre tien van die vesten aangedaan. Om hun punt te maken dat dit toch nooit de bedoeling kon zijn.

Max Verstappen gaat zo ver natuurlijk niet. Maar hij spreekt zich wel ferm uit tegen de betutteling:

Ik vind het vest niks. Ik hou niet van de buizen die op je lichaam zitten met de riemen die lang je heen gaan. Ze kunnen zeggen dat het een slecht ontwerp is, maar ik ben het daar niet mee eens. Het moet gewoon een optie zijn voor de coureurs om te kiezen. Sommigen vinden het fijn, anderen niet, en dat is prima. Het moet een persoonlijke voorkeur zijn.

Vrijheid blijheid. Waarvan akte.