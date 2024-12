GMA T33 krijgt uitzwaaimodel en mysterieuze opvolger

De fraaie GMA T33 krijgt een heftig uitzwaaimodel…en een mysterieuze opvolger.

Gordon Murray is een legende in de autowereld. Het leuke aan Gordon is, dat hij dat zelf ook vindt en niet onder stoelen of banken steekt. Maar ach, de beste man zij het vergeven. Hij gaf ons onder andere de Brabham fan car. Een auto waarmee Niki Lauda pardoes een F1 race won…en die daarna door teambaas Ecclestone werd teruggetrokken voor de volgende races, omdat de kleine grote man andere belangen had.

Later pende Murray ook de meest dominante F1 auto ooit. Althans, dat wil hij ons graag doen geloven. Voordat de Red Bull RB19 het levenslicht zag, was er namelijk de McLaren MP4/4. Alain Prost (7 zeges) en Ayrton Senna (8 zeges) wonnen er in 1988 samen 15 van 16 races mee. Alleen in Italië werd verloren, omdat Prost uitviel en Senna zich verslikte in rijdende chicane Jean-Louis Schlesser. Als designer zet je graag je handtekening onder een dergelijk belachelijk succes. Alleen, verschillende McLaren-technici uit die tijd hebben later geclaimd dat Gordon slechts een beperkte invloed had op de MP4/4. Deze claims zijn zodanig legio en onderbouwd dat daar ook wel enige waarheid in lijkt te schuilen…

Hoe dan ook, na de F1 ontworp Murray voor McLaren de McLaren F1. En dat is natuurlijk wel een auto waar je de rest van je carrière op kan teren als designer. Enkele jaren geleden kwam Murray op de proppen met de GMA T50. Een soort moderne reïncarnatie van de F1, maar dan ook nog voorzien van een grote ‘ventilator’ achterop voor extra downforce.

Later kwam de T33, die wat minder heftig maar eigenlijk mooier is. Nu zonder fan en met een conventionele setup qua stoelen, maar wel nog steeds met de briljante atmosferische V12 van Cosworth. Het model was ook nog eens een stuk goedkoper (relatief gezien) dan de T50. Eigenlijk een win-win-win dus.

De T33 wordt echter pas gebouwd als de T50 uit productie is. En dat is nog niet het geval. Toch kondigt Murray nu al een ‘speciaaltje’ aan van de T33, namelijk de T33 S. Deze versie krijgt vermoedelijk heftige spoilers, sowieso een ‘sportievere’ setup en misschien een beetje meer vermogen. Maar Murray benadrukt dat het nog steeds een auto voor de straat is, die zichzelf kan weren op het circuit. Niet een racewagen, waarmee je ook de straat mee op kan. Dat is het domein van de T50 S.

Van de T33 S komen net als van de T33 en T33 Spider 100 exemplaren beschikbaar. Kiezen hoef je niet te doen, want net als de T50 en T50 S, zijn de T33 en T33 Spider al uitverkocht. Mocht je dus nog een GMA willen hebben, is de T33 S je enige hoop. Het wordt dan wel even wachten op aflevering, want GMA is nog tot en met 2028 bezig om alle units uit te leveren. Naar verluidt werken ze nu toe naar het maken van de 50ste T50.

Gordon prikt ons ook al een beetje met de toekomst van zijn merk. Hij heeft al bedacht wat hij wil maken tot en met 2038. Maar na de T50 en T33, wordt de opvolger wel iets ‘geheel anders’. Daar wil de beste man verder nog niks over zeggen, hoewel hij suggereert dat de 3.9 liter V12 nog even mag blijven. Een dikke super SUV dus? De tijd gaat het leren.