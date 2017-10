Verrassing! Youngtimers razend populair in de lease

Wie had gedacht dat veel leaserijders geen trek hebben in 22% bijtelling?!

Af en toe vraag je je af of de beleidsmakers in Den Haag eigenlijk zelf wel snappen wat voor wetgeving ze precies in het leven roepen. Sinds dit jaar zijn de bijtellingstarieven voor alle auto’s gelijkgetrokken en dus betaalt een leaserijder 22% bijtelling, tenzij het gaat om een volledig elektrische auto zonder uitstoot. Elektrische auto’s vallen nu nog onder het 4% bijtellingsregime.

Als je net een paar jaar hebt rondgereden in een vette PHEV waar amper bijtelling over hoeft te worden betaald, ga je natuurlijk niet ineens een dikke mep geld neerleggen voor een mediocre benzineautootje. Het gevolg: steeds meer leaserijders kiezen voor een youngtimer.

Eind 2014 reden nog 19.254 leaserijders in een auto van minstens 15 jaar oud. Inmiddels zijn dat er 28.403, zo blijkt uit cijfers van Bovag. Over dergelijke auto’s betaal je een bijtellingspercentage van 35% over de dagwaarde. Wie een beetje handig shopt betaalt dus een paar tientjes per maand om in zo’n ding rond te rijden.

Deze ontwikkeling staat echter haaks op de bedoelingen van de overheid, die natuurlijk wil dat iedereen in moderne auto’s met zo weinig mogelijk uitstoot rijdt. De Nederlandse leaserijder maakt zich (terecht) drukker om de eigen portemonnee en dus is het te voorzien dat ons nationale wagenpark in rap tempo veroudert. Precies wat Den Haag niet wil, maar dan hadden ze wellicht wat beter over de gevolgen van het bijtellingsbeleid na moeten denken.

Foto: Volvo C70 door @mustang84664, via Autojunk