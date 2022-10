Uitslag Formule 1: Grand Prix van Mexico 2022

Wie wint de Grand Prix van Mexico in 2022, op het circuit van Max Verstappen?

Nog drie races te gaan dus in 2022, te beginnen met deze in Mexico. Op grote hoogtes proberen de teams en coureurs elkaar weer tot grote hoogten te stuwen. Na de kwalificatie van gisteren mag Verstappen weer eens vanaf P1 starten. Meestal is de zaterdag de tijd voor Ferrari om te shinen, maar dit keer zat de rode brigade er helemaal niet goed bij. Carlos en Charles starten slechts vanaf P5 en P7.

Het grote publiek zal natuurlijk Perez aanmoedigen, die vanaf P4 van start gaat. Op de grid zien we dat de teams interessant genoeg voor verschillende startegieën hebben gekozen. Red Bull en Ferrari starten op softs, terwijl Mercedes, Bottas, Norris en de Alpines voor beginnen op mediums heeft gekozen. Wat blijkt de beste strategie te zijn?

Start

De vraag is niet alleen of Max Verstappen goed van zijn plek komt, maar ook of hij vervolgens de Mercs achter zich weet te houden richting de eerste bocht. Onze held slaagt in beide, terwijl Hamilton teammaat Russell verschalkt. De twee Ferrari’s pakken P5 en P6, wat betekent dat Bottas dus een beetje terugvalt. Ook Alonso gaat de geweldige vent voorbij. Perez pakt in de eerste knikken Russell in, ook al omdat die laatste ietsje ver naar buiten gedwongen wordt door Hamilton.

De race settlet daarna enigszins, wat een mooie manier is om te zeggen dat er niet zoveel gebeurt. Gelukkig leuken Gasly en Stroll de zaken op door een mooi gevecht met elkaar aan te gaan. Het is allemaal net een beetje wild en uiteindelijk krijgt Gasly een straf van vijf seconden.

Mid Race

Verstappen blijkt lang door te kunnen rijden op de softs, terwijl Hamilton op het vinkentouw blijft. Bij het ingaan van ronde 26 komt Max binnen. Hamilton rijdt door, maar de vraag is of Verstappen voor Sainz blijft. Zo niet zou hem dat wel eens tijd kunnen gaan kosten. Red Bull heeft het echter goed uitgerekend en Max blijft voor de Fezza.

Hamilton komt vier ronden na Verstappen de pit opzoeken. Russell neemt dan de leiding over. De zevenvoudig kampioen gaat nu naar de hards, terwijl Verstappen naar mediums is gewisseld. Russell komt vijf ronden na zijn teamleider binnen en wisselt ook naar hards. De jonge Brit komt als vierde terug op de baan, maar heeft wel een forse achterstand op Perez die de Ferrari’s na zijn eigen (slechte) stop heeft ingehaald en nu derde rijdt achter Hamilton. Het lijkt een ouderwets strategie-spelletje te worden tussen Mercedes en Red Bull…

Bottas lijkt ondertussen iets te lang door te rijden op een set banden en ziet een aantal coureurs aan zich voorbij komen, waaronder Ocon. De Merc-rijders klagen beiden over hun banden over de radio, maar rijden wel snelle rondes. Vermoedelijk kan Red Bull de race echter ook uitrijden op hun mediums…

Ricciardo rijdt op de grens van de top-10 en ruimt Tsunoda onzacht uit de weg om verder te komen. Maar…Dit was wel een tikje illegaal en opportunistisch, toch? Inderdaad, de honingdas krijgt tien seconden straf aan zijn broek. Balen voor de Ozzie, die net een beetje pace lijkt te hebben deze race.

Ook voor Alonso is het weer eens balen, want zijn Alpine wordt eerst trager en valt daarna uit. De Spanjaard is eerst boos, maar dankt daarna het publiek. De wedstrijdleiding last een virtual safetycar-fase in.

Finish

Verstappen heeft na de safetycar niks meer te dulden van wie dan ook. Hij wint zijn veertiende race van het seizoen, een nieuw record. Ook de rest van de top-6 rijdt relatief rustig naar de finish. Een echt spannende race was het niet vandaag, vooral niet vooraan. De Ferrari’s worden nummer 5 en nummer 6 op grote afstand van de leiders in de race. Is team rood het kwijt?

Voor P7 is het nog spannend, want Ricciardo heeft zowaar ongeveer net de tien seconden te pakken op Ocon die hij nodig heeft. Hij lijkt na een dramatische race in Amerika, een week later in een keer weer een beetje op Ricciardo. Het blijft toch een bizar verhaal. Ocon wordt dus achtste, voor Norris en Bottas. McLaren doet met de uitvalbeurt van Alonso dus de beste zaken vandaag voor de strijd om P4 in het kampioenschap voor constructeurs.

Perez pakt met zijn podium weer de tweede plek over van Leclerc in het rijderskampioenschap. Niet dat iemand ooit onthoudt wie tweede wordt in het WK tenzij het een barnburner is zoals vorig jaar, maar soit. Pa Perez en het publiek zijn er in ieder geval blij mee. Max gaat in Brazilië gewoon zijn vijftiende winnen. Waarvan akte!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Mexico