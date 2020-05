GP Spa Francorchamps krijgt groen licht, zonder publiek

De race mag toch doorgaan van de Belgische overheid, onder de voorwaarde dat het publiek thuis blijft.

De Grand Prix van Spa-Francorchamps stond op de F1-kalender voor 30 augustus. Omdat dit vrij laat is, was de race nog niet afgelast of verplaatst. Toen de Belgische overheid alle grote evenementen tot 31 augustus verbood zag het er echter slecht uit voor de Belgische Grand Prix. De kaartverkoop werd in ieder geval al stopgezet. Toch was er nog een mogelijkheid dat de GP van Spa Francorchamps door zou kunnen gaan zonder publiek.

Daarvoor was echter wel groen licht nodig van de Belgische overheid. Dat is er nu gelukkig gekomen. De Waalse minister-president Di Rupo laat vanmorgen namelijk weten dat de race doorgang mag vinden achter gesloten deuren.

Het is niet zo dat Spa enkel en alleen voor Formule 1 opengaat. Het circuit gaat ook gedeeltelijk open voor andere activiteiten. Ook individuele coureurs mogen zich weer op het asfalt begeven om te trainen. Dat mag in een groep van maximaal twintig personen, onder begeleiding van een coach.

Het is mooi dat de Belgische overheid groen licht heeft gegeven, maar daarmee is de GP van België nog niet definitief. Liberty Media moet ook nog een plekje hebben voor Spa Francorchamps op de herziene kalender. Bovendien moet er nu een regeling getroffen worden om de ticketverkoop te compenseren. Op het moment dat de ticketverkoop werd stopgezet stond de teller al op 165.000 kaartjes.

Het ziet er op zich wel goed uit voor de GP van België. Op de gelekte conceptkalender van de Formule 2 en 3 was Spa Francorchamps namelijk gewoon inbegrepen. Dat is dus een goed teken. Het lijkt er dus op dat we dit jaar ondanks alles gewoon weer F1-wagens door Eau Rouge kunnen zien knallen. Max zal het wel zonder mentale steun van de oranje menigte moeten stellen.