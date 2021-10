Red Bull vraagtekens bij enorme snelheid Mercedes

Ze hebben de vraag bij de FIA neergelegd. De vraagtekens van Red Bull zijn enorm. Dat niet alleen, meerdere teams vragen zich dat af.

Max Verstappen lijkt op dit moment ‘het geluk van de kampioen’ over zich te hebben. De afgelopen drie races is er uitstekend gescoord. Althans, als we rekening houden met de spannende titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Maar het zou weleens snel voorbij kunnen zijn met die strijd. Wie de vrije trainingen heeft gezien, plus de kwalificatie van de GP van Turkije, zal het hebben gezien. Die Mercedessen zijn nu veel sneller dan de Red Bulls. Het verschil bedroeg al gauw meer dan een halve seconde. De weersomstandigheden speelden Red Bull gisteren goed in de kaart, alhoewel Valtteri Bottas geen enkel moment de indruk maakte niet te gaan winnen.

Spannend

In een interview met Sky Sports gaf Christian Horner aan het best spannend te vinden.

Kijk maar eens naar de snelheid in rechte lijn van Lewis Hamilton. Hij was 15 tot 20 kilometer per uur sneller dan ons op het rechte stuk. We moeten zelf ook wat snelheid vinden. Misschien reden ze een andere configuratie. Christian Horner, ziet het niet meer zitten

En daar komt het ‘enge’, dat viel reuze mee. De Mercedessen reden namelijk met enorm veel downforce. Dat was ook de reden waarom ze als op rails gingen op Istanbul Park. Ze zijn dus ook enorm snel in een rechte lijn met veel veel vleugel.











Red Bull vraagtekens bij Mercedes motor

Naast het feit dat Red Bull zelf nog ergens een paar pk moet zien te vinden, kunnen ze natuurlijk ook klikken. Dat is ook precies wat ze hebben gedaan. De vraagtekens van Red Bull betreft de Mercedes-motor zijn blijkbaar enorm. Niet alleen bij Red Bull, overigens. Ook andere teams hebben zo hij vraagtekens bij de enorme kracht van de Mercedes motor.

Om het even duidelijk te maken, we hebben niet een protest ingediend. We hebben gewoon wat vragen gesteld, net als de andere teams. Het was niet alleen Red Bull dat vraagtekens had bij de snelheid van Mercedes. Ook andere fabrikanten hadden hun vraagtekens. Het is aan de FIA om dat uit te zoeken. Christian Horner, speelt zelf niet vals

Het is koffiedik kijken hoe dit uit gaat pakken. Mercedes is dit seizoen erg goed in koude condities, zoals gisteren het geval was. Daarbij schijnt het verval in het geval van de Mercedes power unit wat groter te zijn naarmate deze ouder wordt.