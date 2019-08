Help Lexus aan een nieuwe supercar

Als wij er lief over schrijven en jullie aanvragen en aanbetalingen doen in de comments, moet 'ie er wel komen.

Het was een auto die door weinigen begrepen werd, de Lexus LF-A. Het was een uiterst verfijnd en delicaat precisie instrument. In de meest letterlijke zin des woords. Weinig auto’s klonken (en klinken!) beter dan een Lexus LF-A. De auto werd echter veelal vergeleken met de Nissan GT-R. Die Nissan werd toen nog onder kostprijs verkocht en presteerde bovengemiddeld goed.

Ergo: de Lexus verloor elk sprintje op YouTube van de Nissan en de Nissan was goedkoper. Ergo, de Nissan is goed, de Lexus niet. Zeker omdat de LF-A zo’n drie keer duurder was dan de Nissan. Dat de LF-A meer als een Japanse Ferrari gezien moest worden, kon het merk lastig verkopen bij de klanten.

Wat heet: Ze schijnen nog steeds nieuw verkocht te worden. In de Verenigde Staten worden ze nog steeds nieuw verkocht. Niet dat ze daar nog gebouwd worden, maar uit voorraad zijn er elk jaar wel twee of drie exemplaren die ein-de-lijk een baasje krijgen.

In een interview met AutoCar laat Lexus Vice-President Koji Sato weten dat een Lexus LF-A opvolger er alleen in zit als ze enorme steun krijgen van de schrijvende pers. Als die blijven zeuren om een nieuwe LF-A, kan dat het proces gaan versnellen. Bij deze: Lexus, alsjeblieft, bouw wederom zo’n bijzonder meesterwerk.

Verder vertelt Sato dat de Lexussen qua styling, visuele elementen krijgen uit de de LF-SA concept (uit 2015). Ook verklapt hij dat de elektrische Lexus onderweg is. Het duurt alleen eventjes. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van elektromotoren die in de wielen passen. Maar eerst is het tijd voor ‘gewone’ elektrische auto’s. Gezamenlijk met Toyota staan er 10 nieuwe elektrische modellen gepland voor 2025.