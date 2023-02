GP van Spanje leuker dit jaar door nieuwe layout

Dit jaar zal de GP van Spanje leuker zijn, dankzij veel meer snelheid! En hopelijk meer inhaalmogelijkheden.

Voor veel Nederlandse autosportfans is de GP van Spanje een heel bijzondere. Het is namelijk de eerste keer dat een Nederlander een F1-race won. Dat was in 2016, alweer ruim 6 jaar geleden. Maar ondanks die goede herinneringen moeten we wel eerlijk zijn: De GP van Spanje is eigenlijk niets aan. Dat heeft alles te maken met het circuit Catelunya-Barcelona.

Met toerwagens of superbikes is de baan geweldig, maar voor de Formule 1 is de baan eigenlijk ietsje te smal en en technisch. Zo kon Verstappen ook zijn eerste race winnen. Räikkönen kon er namelijk in de bochtensecties niet voorbij en het rechte stuk is te kort om goed gebruik van de DRS te kunnen maken.

Vanaf 2023 is de GP van Spanje leuk

Maar goed nieuws voor mensen die graag een leuke race zien met veel inhaalacties, de GP van Spanje gaat dit jaar wél leuk worden! Ze gaan namelijk de baan aanpassen voor dit seizoen. Heel kort door de bocht: er worden twee bochten uitgehaald en vervangen door een bocht.

De derde sector gaat namelijk op schop. De GP van Spanje zal dit jaar een stuk leuker zijn om te kijken. Waar je moet de toerwagens deurklink aan deurklink kunt rijden door de chicanes, is het met een Formule 1 een saai stuk waar niet ingehaald kan worden.

De baan zal het langzame stuk nu overslaan, waardoor het laatste gedeelte een lange bocht is. Dit heeft als voordeel dat een achterligger veel dichter achter zijn voorganger kan rijden op hoge snelheid.

Dat heeft weer een voordeel voor het opkomen van het rechte stuk, want als het goed is, is er nu wél mogelijkheid om in te halen hierdoor. Nu is bocht 1 op Barcelona-Catelunya geen lekker bocht om te veel via de binnenkant aan te snijden, dus we zijn benieuwd hoe het gaat uitpakken.

Ter illustratie, hoe het nu nog is. Bocht 14 en 15 komen te vervallen. Men rijdt vanaf dit jaar van bocht 12 via 13 naar 16.

Goedkeuring FIA

De nieuwe lengte is 4.657 kilometer, tegenover 4.675 km van de oude layout. Daarnaast verwachten we ook veel snellere rondetijden, nu dit langzame gedeelte opgeheven is.

De laatste chicane is al een tijdje een doorn in het oog van de FOM en de organisatie van de Spaanse GP. De GP van Spanje staat bekend als een saaie baan met weinig aansprekende races. Al langere tijd probeerde men de laatste chicane te verwijderen.

De goedkeuring van de FIA is echter mét de chicane. Dus speciaal voor deze kleine aanpassing moest de baan opnieuw gehomologeerd worden. Zijn er dan ook nadelen? Nou, eigelijk niet. Nou, eentje dan. Je kon altijd aan de laatste sectortijden zien wie de race erna ging winnen.

De GP van Monaco komt na de GP van Spanje. Het langzame stuk in Spanje was altijd een goede indicatie van Monaco. Wie dus snel door sector 3 ging, maakte goede kans op te scoren op Monaco. Maar ja, als dat het enige nadeel is. De GP van Spanje wordt dit jaar op 4 juni verreden, voor het eerst in lange tijd ná Monaco.

