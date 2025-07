GR Corolla vliegt in de fik tijdens een track day [video]

Een dagje lol op het circuit eindigde in een nachtmerrie voor de eigenaar van een Toyota GR Corolla.

Op een verantwoorde manier je auto tot het uiterste te drijven. Daar is een track day uitermate geschikt voor. Moet je wel een fatsoenlijke auto meenemen, anders is het na een paar rondjes meteen klaar. Met een hot hatch als de Toyota GR Corolla zou dat wel goed moeten komen. Tenminste, dat dacht deze eigenaar ook.

Tijdens een ogenschijnlijk perfecte sessie met strak asfalt en blauwe luchten veranderde zijn hot hatch plotseling in een rokende puinhoop. Oei, dat kan nooit iets goeds betekenen.

De eigenaar van de GR Corolla zat achter een Porsche 911 aan tijdens zijn eerste sessie van de dag toen het noodlot toesloeg. Wat begon als een heerlijk rondje knallen, eindigde een onvrijwillige klap tegen een bandenstapel en een vlammenzee in de motorruimte. Via Instagram doet gogomorizo zijn verhaal.

Op videobeelden uit zijn helm is te zien hoe de Corolla plotseling de achterkant verliest bij het aanremmen van een rechterbocht. Ondanks het feit dat de Toyota vierwielaandrijving heeft schoot de auto rechtdoor de grindbak in. De airbags ploften en daarna sloegen vlammen uit de motorkap. Gelukkig kwam de bestuurder er zonder kleerscheuren vanaf. Dat kun je niet over de auto zeggen.

De vermoedelijke oorzaak is een oververhitte 1.6-liter driecilinder turbomotor, die bij het aanremmen olie heeft geloosd op de achterbanden. Hierdoor verloor de auto plots grip, en met hete olie op een snikhete motor is vuur vaak onvermijdelijk. Extra lullig voor de eigenaar is dat hij géén circuitverzekering heeft afgesloten. Dat betekent dat de verzekeraar niets uitkeert voor de afgefikte Corolla. Een duur geintje.

We hebben het over een VERMOEDELIJKE oorzaak. Het is niet bewezen dat de crash gebeurde door technisch falen van de Toyota. We kunnen enkel uitgaan van de videobeelden en de woorden van de eigenaar.

Desalniettemin is het altijd oppassen, ook tijdens een track day. Soms is het beter om op 8/10 van je kunnen te rijden en niet 10/10, want als het mis gaat dan kan het ook echt goed mis gaan.