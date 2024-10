Toyota komt op voor zelf roerende automobilist

Zelf roeren in je auto, volgens Toyota heeft het nog bestaansrecht.

We zijn inmiddels in een tijdperk aangekomen dat niet BMW, niet Mercedes, niet Porsche, maar TOYOTA de verdediger is van het feit dat de handgeschakelde auto moet blijven. En ja, bij merken als BMW en Porsche kun je nog auto’s bestellen met een handbak. Het is echter Toyota die er nu expliciet voor opkomt.

Toyota komt op voor de handbak

Dat doet het merk in een interview met CarBuzz als ze het hebben over de GR Corolla. De discussie is gericht op Amerikanen, waar een auto als de GR Corolla het goed moet gaan doen. Daar zijn ze nog wat feller als het gaat om automaat vs zelf schakelen. Iedereen kan een automaat rijden in de States, maar je bent pas écht een autoliefhebber als je overweg kunt met een derde pedaal. Bij ons is dit veel meer vanzelfsprekend, alhoewel je vaker ziet dat aspirant automobilisten genoegen nemen met een automaten-rijbewijs.

De Toyota GR Corolla is te verkrijgen met een handgeschakelde zesbak of een optionele achttraps automaat. Toyota verwacht dat 80 procent van de kopers kiest voor de handbak en slechts 20 procent voor de automaat voor kneuzen die niet kunnen schakelen. Geintje natuurlijk, rustig maar.

Toch is het leuk om te zien dat autofabrikanten nog de moeite nemen om de handbak te blijven ontwikkelen. Het is immers goedkoper om gewoon één transmissie aan te bieden. Bij merken als Ferrari of Lamborghini doen ze dat al jaren zo. Toyota denkt daar anders over en ziet juist een business case voor de handbak. In elk geval met de loeihete GR Corolla in de Verenigde Staten.

Het topmodel is nog niet verkrijgbaar in Europa. De kans bestaat wel dat het model hier op de markt komt. Verwacht echter een idioot prijskaartje, mocht de GR Corolla daadwerkelijk opduiken in de Nederlandse prijslijsten komt. Als een GR Yaris al minimaal 81.795 euro (yikes) kost..

Never skip leg day. Zet je linkerbeen aan het werk door te kiezen voor het derde pedaal in de heetste Corolla. Waarvan akte.